Volksstimme-Interview „Die Bundesregierung muss Tempo machen“: Das erwartet Ministerpräsident Haseloff von Bundeskanzler Merz
Deutschland wollte klimapolitischer Vorreiter sein. Hat sich das Land nun aber vergaloppiert? Sachsen-Anhalt ist in Folge überzogener grüner Politik in die Zone roter, gefährdeter Regionen gerutscht. Das Volksstimme-Interview mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).
Aktualisiert: 23.12.2025, 14:51
Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat sich den Fragen der Volksstimme gestellt. Wie Haseloff die Situation im Land sieht und was er von der Bundesregierung erwartet.
Volksstimme: Der Chef des Bundesverbandes der Industrie sieht den Standort Deutschland im freien Fall. Hat er recht?