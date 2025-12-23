Deutschland wollte klimapolitischer Vorreiter sein. Hat sich das Land nun aber vergaloppiert? Sachsen-Anhalt ist in Folge überzogener grüner Politik in die Zone roter, gefährdeter Regionen gerutscht. Das Volksstimme-Interview mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).

Ministerpräsident Reiner Haseloff und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU) während ihres Besuchs im Chemiepark Leuna im Sommer 2025.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat sich den Fragen der Volksstimme gestellt. Wie Haseloff die Situation im Land sieht und was er von der Bundesregierung erwartet.



Volksstimme: Der Chef des Bundesverbandes der Industrie sieht den Standort Deutschland im freien Fall. Hat er recht?