weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >

  3. Interview mit Haseloff: Kritik an Klima- und Wirtschaftspolitik - Warnung an Berlin

Volksstimme-Interview „Die Bundesregierung muss Tempo machen“: Das erwartet Ministerpräsident Haseloff von Bundeskanzler Merz

Deutschland wollte klimapolitischer Vorreiter sein. Hat sich das Land nun aber vergaloppiert? Sachsen-Anhalt ist in Folge überzogener grüner Politik in die Zone roter, gefährdeter Regionen gerutscht. Das Volksstimme-Interview mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).

Von Jens Schmidt und Michael Bock Aktualisiert: 23.12.2025, 14:51
Ministerpräsident Reiner Haseloff und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU) während ihres Besuchs im Chemiepark Leuna im Sommer 2025.
Ministerpräsident Reiner Haseloff und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU) während ihres Besuchs im Chemiepark Leuna im Sommer 2025. Foto: picture alliance/dpa

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat sich den Fragen der Volksstimme gestellt. Wie Haseloff die Situation im Land sieht und was er von der Bundesregierung erwartet.

Volksstimme: Der Chef des Bundesverbandes der Industrie sieht den Standort Deutschland im freien Fall. Hat er recht?