Gar nicht friedvoll geht es in der AfD Sachsen-Anhalt in der Weihnachtszeit zu. Im Mittelpunkt einer Schlammschlacht: der Landesvorstand sowie der AfD-Bundestagsabgeordnete und Ex-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt.

AfD-Landesvorstand mußmaßt: Parteiinterne Kritiker könnten im Auftrag des Verfassungsschutzes unterwegs sein

Magdeburg - Der 34-jährige Schmidt gehörte über viele Jahre zum innersten Machtzirkel. Seit geraumer Zeit sinkt sein Stern. Nun soll er aus der Partei geworfen werden. Das beschloss der Landesvorstand am Montag (22. Dezember).