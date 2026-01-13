Jetzt ist es offiziell: Am 27. Januar, 24 Uhr, tritt Reiner Haseloff (CDU) von seinem Amt als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt zurück.

Warum Haseloff am 27. Januar als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt zurücktritt

Magdeburg - Am 28. Januar soll Sven Schulze, Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef, im Landtag zum Nachfolger gewählt werden. Die Landesvorstände und Landtagsfraktionen der Koalitionspartner CDU, SPD und FDP hatten am Montag dem nahtlosen Wechsel zugestimmt.