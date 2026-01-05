Prozess am Magdeburger Landgericht gestartet: 22-jähriger Sohn soll erst unerlaubt vom Konto 900 Euro abgehoben und dann die 54-Jährige mit einem Küchenmesser erstochen haben.

Hat ein 22-Jähriger in Halberstadt seine eigene Mutter mit dem Küchenmesser ermordet?

Der in Portugal geborene Angeklagte mit rumänischem Pass steht wegen Mordes vor Gericht.

Magdeburg. - Der Halberstädter Staatsanwalt Ralf Ebbing ist sich zum Prozessauftakt am Montag (5.Januar) vor dem Magdeburger Landgericht sicher: Der 22-Jährige in Portugal geborene Angeklagte mit rumänischem Pass soll seine eigene Mutter mit einem Messer erstochen haben, um so sein unerlaubtes Abheben von 900 Euro von ihrem Konto zu vertuschen. Damit kommt das Mordmerkmal „Verdeckung einer Straftat“ in Betracht. Ihm droht damit bei einer Verurteilung eine lebenslange Freiheitsstrafe.