Heidi Klum und Tom Kaulitz heiraten. Kaulitz hat angedeutet, dass die Promi-Hochzeit im Magdeburg stattfinden könnte. Nur ein Witz?

Magdeburg (rk) l Keine Frage: In der Glitzer-Glamour-Welt ist es die Hochzeit des Jahres. Heidi Klum und Tom Kaulitz dominieren seit mehreren Monaten die Titelseiten der Klatschpresse. Kaulitz Bruder und Trauzeuge Bill hat in einem RTL-Interview verraten, dass der Hoochzeitsermin bereits feststeht. Die große Frage ist: Wo? Am Montagabend bei "Late Night Berlin" hat Tom Kaulitz verraten, dass die Hochzeit in Deutschland stattfinden soll. Doch nicht nur das. Denn er sagte auch: "Wir sind immer noch zwischen Bergisch Gladbach und Magdeburg hin- und hergerissen. Ich fände den 'Herrenkrug' in Magdeburg toll von der Location her."

Nur ein Witz? "Vielleicht stimmt's ja auch, was ich gerade sage. Vielleicht klingt's nur so unglaubwürdig", sagte Kaulitz geheimnisvoll.

Bahnt sich da etwa eine Promi-Hochzeit der Superlative in Magdeburg an? Klar ist bisher nur, dass sein Bruder Bill bereits fleißig am Planen des Junggessellenabschiedes ist. Im RTL-Interview verriet er: "Ich plane Toms Bachelor mit seinen ganzen Jungs. Ich plane jetzt die Details, aber wir haben ja noch etwas Zeit."