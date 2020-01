Ehe im Wandel der Zeit

Im alten Israel gab der Bräutigam dem Brautvater den Brautpreis. Dann holte er seine künftige Frau in sein Haus, was in der ganzen Dorfgemeinschaft gefeiert wurde. Später kam im Judentum eine schriftliche Urkunde dazu.

In der griechisch-römischen Antike mussten legitime Erben einer öffentlich geschlossenen Ehe entstammen. Diese war in der Regel nur zwischen Menschen des gleichen sozialen Standes möglich. Daneben gab es eine Fülle nicht ehelicher, aber dauerhafter und allgemein akzeptierter Partnerschaften, sogenannte Konkubinate.

Als sich die junge Christenheit entwickelte, stand sie vor der Herausforderung, die vorhandenen sozialen und rechtlichen Formen von ihrem Glauben her zu beurteilen. In den ersten Jahrhunderten gab es noch Auseinandersetzungen darüber, ob bei sozialen Ehehindernissen ein Konkubinat zulässig sei oder man lieber darauf drängen sollte, die Standesunterschiede abzuschaffen. Schließlich setzte sich die Ehe als einzige Form des Zusammenlebens durch.

Wie im Judentum waren Eheschließungen auch in der Christenheit öffentliche Angelegenheit. Schon im 2. Jh. n. Chr. wurde die Zustimmung des Bischofs gefordert. Es bildeten sich gottesdienstliche Handlungen heraus.

Im frühen Mittelalter dienten Priester als Zeugen einer Eheschließung. Dabei übergab der Brautvater die Braut an der Kirchentür dem Bräutigam. Danach feierte man in der Kirche Gottesdienst. Wie schon im römischen Recht wird die Ehe durch das Einverständnis der Partner bzw. ihrer Familien begründet. Die Kirche segnet die so entstandene Beziehung, aber sie stellt sie nicht her.

Zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert wird die Ehe in einem längeren Prozess zum kirchlichen Sakrament. Nun wird die Ehe erst durch das Handeln der Kirche gültig.

Die Reformation hat sich von der Ehe als Sakrament wieder verabschiedet. Nach ihrer Erkenntnis ist sie „ein weltlich Ding“ (Martin Luther), das auch durch weltliche Instanzen geordnet werden muss. Die kirchliche Trauung wurde als Segenshandlung beibehalten.

Vom geistlichen Standpunkt aus gesehen wird eine Ehe weder von der Kirche noch vom Standesamt begründet, sondern vom Ja der Partner zueinander.

Heute ist mit der standesamtlichen Trauung das Ja der Partner öffentlich gültig. Den Partnern selbst war es zwar schon länger klar und das Zusammenleben muss sich auch danach immer wieder neu bewähren und gestaltet werden. Aber die rechtliche Geltung gibt dem Paar nun den ganzen Schutz und damit auch den gesamten Freiraum zur Gestaltung seiner Beziehung.