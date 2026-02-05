weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >

  3. Bußgeld, Musterung, Wehrpflicht?: „Ich kann mir nicht vorstellen auf Menschen zu schießen“ - Schüler zum Neuen Wehrdienst

Eil
Amtliche Unwetterwarnungen in Sachsen-Anhalt: Massive Glättegefahr durch gefrierenden Regen
Amtliche Unwetterwarnungen in Sachsen-Anhalt: Massive Glättegefahr durch gefrierenden Regen

Bußgeld, Musterung, Wehrpflicht? „Ich kann mir nicht vorstellen auf Menschen zu schießen“ - Schüler zum Neuen Wehrdienst

Die neuen Fragebögen zur Wehrerfassung lösen Debatten im ganzen Land aus. Drei Schüler aus Sachsen-Anhalt äußern sich dazu, Soldaten aus Gardelegen zeigen ihre Perspektive. Außerdem: die genauen Regeln zum Wehrdienst, die Musterungspläne der Bundeswehr und welche Strafen Verweigerern drohen.

Von Elisabeth Köhli 05.02.2026, 18:45
Toni Pitschmann aus der Börde geht in Magdeburg zur Schule und sieht den Neuen Wehrdienst kritisch.
Toni Pitschmann aus der Börde geht in Magdeburg zur Schule und sieht den Neuen Wehrdienst kritisch. Foto: Pitschmann privat

Magdeburg. - Bei rund 17.500 Menschen in Sachsen-Anhalt landet 2026 der Fragebogen zur Wehrerfassung nach Erreichen ihrer Volljährigkeit im Briefkasten. Die Bundeswehr will damit ermitteln, wie motiviert und geeignet die Angeschriebenen für einen Wehrdienst sind.