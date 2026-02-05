Eil
Bußgeld, Musterung, Wehrpflicht? „Ich kann mir nicht vorstellen auf Menschen zu schießen“ - Schüler zum Neuen Wehrdienst
Die neuen Fragebögen zur Wehrerfassung lösen Debatten im ganzen Land aus. Drei Schüler aus Sachsen-Anhalt äußern sich dazu, Soldaten aus Gardelegen zeigen ihre Perspektive. Außerdem: die genauen Regeln zum Wehrdienst, die Musterungspläne der Bundeswehr und welche Strafen Verweigerern drohen.
05.02.2026, 18:45
Magdeburg. - Bei rund 17.500 Menschen in Sachsen-Anhalt landet 2026 der Fragebogen zur Wehrerfassung nach Erreichen ihrer Volljährigkeit im Briefkasten. Die Bundeswehr will damit ermitteln, wie motiviert und geeignet die Angeschriebenen für einen Wehrdienst sind.