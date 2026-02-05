Die Ermittlungsgruppe „Broker“ hat eine internationale Betrüger-Bande aus gehoben und das Geld von 13 Opfern aus Sachsen-Anhalt zurück geholt. Ein Magdeburger Arzt erhielt mehr als 900.000 Euro.

Online-Anlagebetrug: Das LKA konnte jetzt 13 Opfern aus Sachsen-Anhalt ihr verlorenes Geld zurückbringen.

Magdeburg. - Der Fall dürfte deutschlandweit einmalig sein: Die Ermittlungsgruppe „Broker“ (steht für Finanzmakler) des Landeskriminalamtes (LKA) konnte nicht nur große Teile einer internationalen Betrügerbande hinter Schloss und Riegel bringen, sondern auch 13 Opfern aus Sachsen-Anhalt ihr beim Cybertrading-Betrug verlorenes Geld zurückholen. Konkret handelte es sich landesweit um knapp zwei Millionen Euro. Allein ein Magdeburger Arzt bekam so mehr als 900.000 Euro seiner eingezahlten Gelder.