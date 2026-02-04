Fast 40 Prozent der Pflegeheimbewohner in Sachsen-Anhalt sind auf die Unterstützung vom Sozialamt angewiesen. Vier Frauen berichten über die Folgen der Altersarmut.

Mini-Rente von 700 Euro: Vier Pflegebedürftige erzählen vom Leben am Existenzminimum

Viele Senioren in Sachsen-Anhalt beziehen eine geringe Rente. Die Unterbringung im Heim ist deshalb für viele nicht mehr zu stemmen.

Magdeburg. - Dass diese kleine Runde zusammenkommt, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Das Thema, über das die vier Seniorinnen sprechen wollen, ist kein angenehmes. Wer gibt schon gerne zu, dass er im hohen Alter ohne staatliche Unterstützung finanziell nicht über die Runden kommt?