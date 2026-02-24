Den Vater einstellen, Richterwahlen blockieren, Landtagswahl verzögern: Fünf Parteien im Landtag planen eine große Reform. Es geht darum, Blockaden einer starken AfD zu verhindern.

Blick in den Magdeburger Landtag: CDU, SPD, FDP, Linke und Grüne wollen Gesetze und Landesverfassung ändern, um Vetternwirtschaft und eine Blockade durch die AfD zu verhindern.

Magdeburg - Die Regierungskoalition aus CDU, SPD, FDP sowie die beiden Oppositionsfraktionen Linke und Grüne streben gemeinsam eine große Parlamentsreform an. Es geht um ein verschärftes Abgeordnetengesetz, um Vetternwirtschaft einzudämmen. Damit reagieren die Fraktionen auf die AfD, deren Abgeordnete reihenweise gegenseitig Verwandte auf Staatskosten eingestellt haben. Außerdem planen die fünf Fraktionen eine Änderung der Landesverfassung, um im Falle einer starken AfD nach der Landtagswahl den Einfluss der rechten Partei zu begrenzen.