Die Stendaler Strafverteidigerin Heidrun Ahlfeld geht von einem Sexunfall in einer Besucherzelle in der JVA Burg aus und wendet sich an den BGH.

Tod in der „Liebeszelle“ der JVA Burg: Verteidigerin ruft BGH an

Der Angeklagte Stephan A. beim „Liebeszellenprozess“ vor der Schwurgerichtskammer am Stendaler Landgericht, rechts seine Verteidigerin Heidrun Ahlfeld.

Stendal/Burg. - Im „Liebeszellen-Prozess“ hat die Verteidigerin des Angeklagten Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) eingelegt. Stephan A. war am 17. Februar von der Schwurgerichtskammer am Stendaler Landgericht wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.