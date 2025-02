Seit zehn Jahren vermisst Fall Inga: Erneut suchen Polizisten im Wald bei Stendal nach Hinweisen

Knapp zehn Jahre nach dem Verschwinden der damals fünfjährigen Inga versucht die Polizei weiter, den Fall aufzuklären. Am Mittwoch haben die Beamten erneut nach Hinweisen in einem Wald bei Stendal gesucht. Was dazu bekannt ist.