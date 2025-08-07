Gut ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat Grünen-Bundeschef Felix Banaszak auf seiner Deutschland-Tour Station in Magdeburg gemacht. Dabei warb er für Pragmatismus beim Klimaschutz und im Umgang mit der Union - nicht aber ohne Grenzen zu ziehen.

Magdeburg - Es ist die letzte Station seiner Sommertour durch Deutschland, als Felix Banaszak am Mittwochabend im Hof des Volksbads Buckau in Magdeburg vor die Zuhörer tritt. Beim Beginn seiner Reise hatte der Grünen-Bundeschef angekündigt, Orte zu besuchen „an denen die Luft brennt - wo Menschen anpacken, gestalten, zweifeln oder wütend sind“. Die Magdeburger indes machen es dem 35-jährigen bei seinem Tour-Finale unter dem Motto „Bier mit Banaszak“ denkbar leicht. Unter den gut 100 Besuchern sitzen fast nur Sympathisanten der Grünen oder wenigstens Interessierte.