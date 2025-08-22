Das Land und die Stadt Magdeburg prüfen die Übernahme des vom US-Chipkonzern Intel gekauften Areals bei Magdeburg.

Das Gelände am Eulenberg bei Magdeburg ist für eine Ansiedlung vorbereitet worden. Nach der Absage von Intel ist noch unklar, wie es mit dem Areal weitergeht.

Magdeburg - Das Land und die Stadt Magdeburg prüfen die Übernahme des vom US-Chipkonzern Intel gekauften Areals bei Magdeburg. „Intel selbst hat uns gesagt, dass sie mit uns verhandeln wollen“, sagte Finanzminister Michael Richter (CDU) gestern im Landtag. Das werde allerdings sicherlich nicht vor Herbst sein. Man werde gemeinsam mit der Stadt auf Intel zugehen, fügte der Minister hinzu.