US-Chipkonzern plant Verkauf von 400-Hektar-Fläche Sachsen-Anhalts Finanzminister: Intel will mit uns verhandeln
Das Land und die Stadt Magdeburg prüfen die Übernahme des vom US-Chipkonzern Intel gekauften Areals bei Magdeburg.
Aktualisiert: 25.08.2025, 11:21
Magdeburg - Das Land und die Stadt Magdeburg prüfen die Übernahme des vom US-Chipkonzern Intel gekauften Areals bei Magdeburg. „Intel selbst hat uns gesagt, dass sie mit uns verhandeln wollen“, sagte Finanzminister Michael Richter (CDU) gestern im Landtag. Das werde allerdings sicherlich nicht vor Herbst sein. Man werde gemeinsam mit der Stadt auf Intel zugehen, fügte der Minister hinzu.