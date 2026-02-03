Das System des US-Konzerns Palantir kann große Datenmengen analysieren. Wegen der Konflikte mit Trump gibt es in Sachsen-Anhalt immer mehr Gegenwind. Die Rufe einer nach europäischer Lösung werden lauter.

Streit um KI-Software für die Polizei in Sachsen-Anhalt - Ermittler äußern zunehmend Skepsis

In Baden-Württemberg soll die Analysesoftware als Brückentechnologie bis zu einer europäischen Lösung ab dem 2. Quartal 2026 genutzt werden.

Magdeburg. - Angesichts frostiger Zeiten zwischen den USA und Europa steigt die Sorge vor der Abhängigkeit bei der Nutzung amerikanischer Datenlösungen. So stand lange Zeit die KI-basierte Analyse-Software des US-Unternehmens Palantir auf der Wunschliste vieler deutscher Polizeibehörden. In drei Bundesländern ist sie auch schon im Einsatz. Doch immer mehr Bundesländer wie Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern, sprechen sich dagegen aus. Erst vergangene Woche erklärte auch Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) in einem Interview der Rheinischen Post: „Ich sehe nicht, dass die Software Palantir für die Bundesbehörden kommt.“