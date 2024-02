Ein MDR-Bericht bringt Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) in arge Bedrängnis.

Magdeburg - Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet, dass wichtige Daten auf Anweisung aus der Leitungsebene des Ministeriums gelöscht worden sein könnten.

Der Sender beruft sich dabei auf eine brisante E-Mail, die Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) in arge Bedrängnis bringen dürfte.

Nach Informationen des MDR soll es am ersten Weihnachtsfeiertag eine E-Mail aus der Leitungsebene gegeben haben an einen Ministeriumsmitarbeiter, gegen den derzeit ein Disziplinarverfahren läuft, mit der Anweisung, Daten zum Betreff „Dr. K.” zu löschen.

Die Mail soll den Mitarbeiter am 25. Dezember 2022 um 10:17 Uhr auf seiner Dienstadresse erreicht haben: „Lieber [...], lösche alles, was du von mir und Frau Feußner in dieser Sache bekommen hast. Wir machen das auch. Auch diese Mail. Zu Diesener kein Wort. Der muss sich selbst helfen. Wenn die Sache eskalieren sollte, mach dir keine Sorgen. Ich habe mit Frau Feußner gesprochen. Wir schützen dich.“

Zwei Tage zuvor, am 23. Dezember, hatte die Volksstimme exklusiv über Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verfahrens geäußert.

Der Beamte, gegen den sich das Verfahren richtet, gilt als Schlüsselfigur in der Posten-Affäre. Dem damaligen Leiter des Ecole-Gymnasiums Barleben sollen er und Staatssekretär Frank Diesener (CDU) im Oktober 2022 proaktiv eine Intel-Stelle zugesagt haben– drei Monate vor Ausschreibungsstart. Die Frau des Beamten war seinerzeit Lehrerin am Ecole-Gymnasium.

Wegen „unprofessionellen“ Verhaltens entließ Feußner im Juni 2023 ihren Staatssekretär. Im Zuge der Affäre verlor auch der Schulleiter seinen Job.

Der Ministeriumsmitarbeiter kam bislang ungeschoren davon. Er wurde zwar umgesetzt. Allerdings auf eigenen Wunsch auf eine ihm genehme Stelle.

Seitdem wird gerätselt, warum man den Staatssekretär feuerte, der tief in die Sache verstrickte Mitarbeiter aber in Ruhe gelassen wurde.

Manch einer glaubt, der Mitarbeiter könnte die Ministerin in Nöte bringen. Die beteuert bis heute, sie habe von den Gesprächen nichts gewusst.

Im November 2023 benannte das Justizministerium auf Bitte des Bildungsministeriums einen sogenannten Ermittlungsführer. Dabei handelt es sich dabei um einen versierten Oberstaatsanwalt. Der Jurist soll die Umstände der fragwürdigen Ausschreibung beleuchten. Sein Untersuchungsbericht geht dann ans Bildungsministerium.

Staatssekretär Jürgen Böhm, Nachfolger des geschassten Frank Diesener, sagte dem MDR : „Die beiden genannten Mitarbeiter versichern, weder diese E-Mail empfangen noch gesendet oder gelöscht zu haben. Auch die Haus-IT konnte die Existenz derartiger Mails nicht belegen.”