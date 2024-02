In der Affäre um die Ausschreibung einer Intel-Stelle bleibt die Bildungsministerin unter Druck. Eine Erklärung gestern im Ausschuss brachte nicht die erhoffte Befreiung.

SPD fordert Klarheit von Feußner in Intel-Posten-Affäre

Magdeburg - Nach einer Erklärung von Bildungsministerin Eva Feußner am Mittwoch vor dem Bildungsausschuss im Landtag bleibt die CDU-Politikerin auch in der eigenen Koalition unter Druck. Die Grünen warfen Feußner nach der Sitzung weiter vor, „unwahr“ geantwortet zu haben. Der Koalitionspartner SPD bekräftigte die Forderung nach einer zeitnahen, schriftlichen Erklärung.

Worum geht es? Im Zusammenhang mit der umstrittenen Ausschreibung einer Intel-Stelle im Dezember 2022 hatte Feußner im Juni 2023 ihren damaligen Staatssekretär Frank Diesener (CDU) entlassen. Kurz darauf hatte ihr Haus die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen einen zweiten Beamten verkündet, der in der Sache als Schlüsselfigur gilt.

Disziplinarverfahren gegen Schlüsselfigur - aber seit wann?

Schon am 20. Juni 2023 teilte das Ministerium hierzu auf Volksstimme-Anfrage mit: „Ein Disziplinarverfahren wurde eingeleitet.“ Das bekräftigte Feußner Anfang September auch auf Anfrage der Grünen-Politikerin Susan Sziborra-Seidlitz. Doch stimmte das?

Auf erneute Nachfrage der Grünen teilte die Ministerin im Januar mit: „Mit Schreiben vom 5.12.2023 erfolgte die Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens an den Beamten.“ – Mehr als sechs Monate nach der Erstauskunft an die Volksstimme also.

Grüne: Vorwurf, die Unwahrheit gesagt zu haben, steht im Raum

Genau das passe nicht zusammen, bekräftigte Sziborra-Seidlitz. Denn: Nach Beamtenrecht sei mit der Eröffnung eines Disziplinarverfahrens verbunden, dass der Betroffene „unverzüglich“ informiert wird. „Das lässt für mich nur zwei Schlüsse zu“, folgerte sie in Richtung Feußner: „Entweder da war beamtenrechtlich etwas nicht in Ordnung, oder aber Sie haben mir im September nicht wahrheitsgemäß geantwortet. Und bei diesem Vorwurf bleibe ich.“

Feußner selbst hatte zuvor im Ausschuss erklärt: „Alle Anschuldigungen weise ich strikt von mir, sie beruhen ausschließlich auf unbelegten Behauptungen.“ Insbesondere den von Sziborra-Seidlitz geäußerten Vorwurf der Lüge weise sie von sich.

Alle Anschuldigungen weise ich strikt von mir, sie beruhen ausschließlich auf unbelegten Behauptungen. Eva Feußner (CDU) Bildungsministerin von Sachsen-Anhalt

Der jetzige Staatssekretär Jürgen Böhm fasste danach die bisherige Aufarbeitung der Umstände der Stellenausschreibung durch das Ministerium zusammen.

Zuletzt sei dabei Ende November ein externer Ermittlungsführer im Justizministerium ernannt worden. Dem in die Stellenausschreibung eingebundenen Beamten sei dann unmittelbar „nach Ende der Vorermittlungen die formelle Fortführung des Disziplinarverfahrens schriftlich übermittelt“ worden.

Böhm: Vorwürfe, die aus Gerüchten, Spekulationen und Diffamierungen bestehen

Das Ministerium unterscheidet also zwischen der öffentlich verkündeten (informellen) Einleitung des Disziplinarverfahrens – inklusive Vorermittlungen – und der formellen Einleitung des Verfahrens mit dann unverzüglicher Information an den Beamten.

Vorermittlungen seien dabei „integraler und notwendiger Bestandteil des gesamten Prozesses eines Disziplinarverfahrens“, betonte Böhm. Die Schilderung belege, „dass wir die Einleitung des Disziplinarverfahrens unmittelbar und unverzüglich vorangetrieben haben“, ergänzte er. Dennoch sehe sich das Haus seit Längerem mit Vorwürfen konfrontiert, „die aus Gerüchten, Spekulationen und Diffamierungen bestehen“. „Die auch das Ziel verfolgen, die Hausleitung zu beschädigen.“

Zusage für Intel-Stelle Monate vor Ausschreibungsbeginn

Der Beamte, gegen den sich das Disziplinarverfahren richtet, war maßgeblich in die Intel-Affäre verstrickt. Dem damaligen Leiter des Ecole-Gymnasiums Barleben soll er mit dem damaligen Staatssekretär Diesener eine gut dotierte Intel-Stelle zugesagt haben – drei Monate vor Ausschreibungsstart. Der Mitarbeiter wurde inzwischen versetzt – allerdings auf eigenen Wunsch auf eine ihm genehme Stelle. Nicht wenige in der Landespolitik fragen sich, ob er geschont werden soll – und warum.

SPD-Chef Andreas Schmidt forderte vergangene Woche jedenfalls: „Es ist zwingend erforderlich, dass alle Widersprüche im Zusammenhang mit der Affäre umgehend und schriftlich aufgeklärt werden.“ Bei dieser Forderung bleibe es, hieß es gestern nach dem Ausschuss aus der SPD.