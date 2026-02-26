Keine Beweise dafür, dass ein 35-Jähriger aus dem Safe des Polizeireviers Schönebeck mehr als 13.000 Euro genommen haben soll.

Patrick M. und sein Strafverteidiger Fabian Hering beim Prozessauftakt im Amtsgericht Schönebeck

Schönebeck - Der 35 Jahre alte beurlaubte Jungpolizist, dem die Staatsanwaltschaft Magdeburg Diebstahl und Unterschlagung vorgeworfen hat, wurde vom Amtsgericht Schönebeck freigesprochen. Im Zweifel für den Angeklagten: Strafrichter Eike Bruns sah es nicht als erwiesen an, dass Patrick M. zwischen September 2022 und Februar 2023 aus einem Stahlschrank im Revier Schönebeck mehr als 13.000 Euro entwendet zu haben. Der Schlüssel zum Stahlschrank war allgemein zugänglich.