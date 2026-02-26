weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Alarmierende Entwicklung in Sachsen-Anhalt So viele Drogentote wie nie und die Polizei meldet Rekordsicherstellungen von Rauschgiften

Der Rauschgiftmarkt in Sachsen-Anhalt wird aktuell offensichtlich von Cannabis, Kokain und Amphetaminen überschwemmt. Das Innenministerium spricht von Rekordsicherstellungen.

Von Matthias Fricke 26.02.2026, 17:30
Ein Drogenkonsument auf offener Straße. Diese Bilder sind aktuell in Sachsen-Anhalt aber noch selten.
Ein Drogenkonsument auf offener Straße. Diese Bilder sind aktuell in Sachsen-Anhalt aber noch selten. Foto: imago/Future Image

Magdeburg. - Die Auswirkungen des Rauschgiftkonsums in Sachsen-Anhalt nehmen immer dramatischere Züge an: 61 Menschen verstarben im vergangenen Jahr an den Folgen. Das sind so viele Drogentote wie nie, wie das Innenministerium auf Anfrage der Volksstimme mitteilt. Zum Vergleich: In den Jahren bis 2014 lag die Zahl meist im einstelligen Bereich.