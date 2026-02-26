Der Rauschgiftmarkt in Sachsen-Anhalt wird aktuell offensichtlich von Cannabis, Kokain und Amphetaminen überschwemmt. Das Innenministerium spricht von Rekordsicherstellungen.

So viele Drogentote wie nie und die Polizei meldet Rekordsicherstellungen von Rauschgiften

Ein Drogenkonsument auf offener Straße. Diese Bilder sind aktuell in Sachsen-Anhalt aber noch selten.

Magdeburg. - Die Auswirkungen des Rauschgiftkonsums in Sachsen-Anhalt nehmen immer dramatischere Züge an: 61 Menschen verstarben im vergangenen Jahr an den Folgen. Das sind so viele Drogentote wie nie, wie das Innenministerium auf Anfrage der Volksstimme mitteilt. Zum Vergleich: In den Jahren bis 2014 lag die Zahl meist im einstelligen Bereich.