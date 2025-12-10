Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt hat in einer aktuellen Marktstichprobe die Füllmengen verschiedener Lebensmittel untersucht. Dabei kommt Erstaunliches zu Tage.

Zu wenig Kaffeebohnen in der Tüte: So können Sie sich wehren

Magdeburg/Halle (Saale) - Bei der Stichprobe gab es laut Verbraucherzentrale bemerkenswerte Unterschiede. Während Verbraucher sich bei den meisten Lebensmitteln auf die Angaben verlassen können, wiesen einige Produkte wie Mehl, Kartoffeln und vor allen Dingen Kaffeebohnen Unterfüllungen auf. Das teilte die Verbraucherzentrale am Mittwoch mit.