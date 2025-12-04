Viele Schüler wollen am Freitag beim „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ protestieren - auch in Sachsen-Anhalt. Zwei von ihnen sagen, warum sie die Pläne der Bundesregierung ablehnen.

Arne Hornung plant bei "Schulstreik gegen Wehrpflicht" in Magdeburg mit zu demonstrieren.

Magdeburg. - „Das ist eine Wehrpflicht durch die Hintertür“, meint Arne Hornung. „Wenn sich nicht genug Freiwillige finden, wird es eine Verpflichtung geben“, sagt der 19-Jährige. Er ist Abiturient an einer Schule in Magdeburg. Am Freitag, 5. Dezember 2025, will er wie viele andere Schüler in ganz Deutschland gegen die Pläne der Bundesregierung zu einem Wehrdienst demonstrieren.