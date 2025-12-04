Weil sie fürchten, mit dem „Modernisierungsgesetz“ zum Wehrdienst gezwungen zu werden, streiken und demonstrieren Schüler aus Altmark und Wendland in Lüchow.

Schüler aus Salzwedel und Lüchow planen einen Streik gegen die drohende Wehrpflicht. Die Schulleitungen reagieren unterschiedlich auf die Proteste.

Salzwedel/Lüchow. - Das Gesetzesvorhaben soll am 5. Dezember 2025 im Bundestag verabschiedet werden. Es sieht eine „Bedarfswehrpflicht“ vor, also einen optionalen Wehrdienst, der nur dann eingeführt wird, wenn der Bedarf der Bundeswehr nicht über freiwillige Wehrdienstleistende gedeckt werden kann. Die Freiwilligen sollen außerdem gut bezahlt werden. Zukünftig sollen sie rund 2.600 Euro brutto monatlich verdienen, wie die Pressestelle des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) mitteilt. Unter Salzwedeler Schülern regt sich dennoch Protest.