Kitas in der Krise: In Sachsen-Anhalt herrscht Erzieher-Mangel

magdeburg. - Zwischenzeitlich wusste niemand mehr so richtig Bescheid in Etingen (Gemeinde Oebisfelde-Weferlingen). Ist die Betriebserlaubnis der Kita „Mühlenstrolche“ nun erloschen? Oder besteht die Chance, dass die Einrichtung wieder öffnet, wenn die akuten Personalprobleme zeitnah gelöst werden? Schließlich war sie ja im März des vergangenen Jahres offiziell nur vorübergehend geschlossen worden. Nun steht fest: Die Betriebserlaubnis ist seit dem 1. Februar weg, wie Oebisfeldes Bürgermeister Marc Blanck (CDU) auf Anfrage der Volksstimme bestätigt. Die Kinder werden weiterhin in der Kita „Drömlingsspatzen“ im benachbarten Rätzlingen betreut.

Der Vorgang wirft ein Schlaglicht auf die Personalsituation in Kindertagesstätten im Land. Denn auch in vielen anderen Städten sieht die Lage nicht besser aus. So stieg die Zahl der Kindertagesstätten, die nur eingeschränkte Öffnungszeiten anbieten konnten, laut dem Landesverwaltungsamt im Dezember in den dreistelligen Bereich. 24 mussten gar ganz schließen. Natürlich schlug damals die Krankheitswelle durch, jedoch weist viel darauf hin, dass die Misere auch strukturelle Gründe hat.

Unter Bundesdurchschnitt

Wie das Bundesfamilienministerium in einem im Januar veröffentlichten Bericht feststellte, liegt der Betreuungsschlüssel, also das Verhältnis zwischen Personal und betreuten Kindern, unter dem Bundesdurchschnitt. Dem Bericht zufolge betreute im Jahr 2022 ein Kita-Mitarbeiter im Schnitt 10,1 Kinder, die älter als drei Jahre sind und 5,6 Kinder unter drei Jahren. Im Bundesdurchschnitt sind es dagegen 7,8 für die Über-Dreijährigen und 4,0 bei Jüngeren. Was man dabei allerdings beachten muss: In keinem anderen Bundesland ist der Rechtsanspruch laut dem Ministeriumsbericht so weitgehend wie in Sachsen-Anhalt. Und in kaum einem anderen Bundesland haben Kindertagesstätten so großzügige Öffnungszeiten. Doch offenbar gibt es zunehmend eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch und Wirklichkeit bei der Kinderbetreuung.

„Es brennt in den Kitas. Die Anzahl der Erzieher ist viel zu gering“, sagt Carsten Sievers, bei der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) für Jugendhilfe und Soziale Arbeit zuständig. Er fordert eine Erzieher-Kind-Relation von eins zu sieben bei den älteren Kindern und eins zu drei bei den jüngeren Kindern. „So wie die Wissenschaft es empfiehlt“, ergänzt Sievers. Verschärft werde die ohnehin zu knapp bemessene Personalausstattung durch die hohe Fluktuation. Die Träger würden sich einen regelrechten Wettbewerb um die Fachkräfte liefern.

Ihm pflichtet Kathrin Klähn ohne zu zögern bei. Sie leitet eine Einrichtung in Salzwedel und ist Vizevorsitzende des Kita-Fachkräfteverbandes Sachsen-Anhalt. „Die Betreuung beim derzeitigen Personalschlüssel funktioniert nur einigermaßen, wenn wirklich alle Mitarbeiter vor Ort sind. Fällt jemand aus dem Team aus, wird es kritisch“, sagt die Erzieherin.

In der Praxis würden sich die kranken Mitarbeiter die Klinke in die Hand geben. „Die Gesunden halten so lange durch, bis die Kranken genesen sind“, schildert Klähn die Lage.

In grenznahen Regionen merke man, dass Bedingungen in anderen Bundesländern durchaus attraktiver sind. „Wir sind nur wenige Kilometer von Niedersachsen entfernt. Viele fähige Leute arbeiten lieber dort als bei uns“, sagt Klähn zähneknirschend.

Aus ihrer Sicht müsse man sich grundsätzlich die Frage stellen, welchen Stellenwert man der frühkindlichen Bildung eigentlich einräumt. „Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir nur am Rand wahrgenommen werden“, so die Erzieherin. „Die Kitas sind zu oft ein Spielball zwischen Kommunen als Trägern und der Landespolitik. Da wird zu viel Verantwortung hin und her geschoben. Das nervt sehr“, sagt Klähn.

Besserung sei unmittelbar nicht in Sicht, heißt es von der Gewerkschaft Verdi, die viele Erzieher vertritt. Stattdessen habe sich die Situation so verschärft, dass immer mehr Kita-Mitarbeiter noch vor dem Renteneintritt den Beruf verlassen. Und jüngere Menschen würden den Beruf zunehmend unattraktiv finden. Das habe mit den Rahmendebedingungen in der Ausbildung zu tun. Die finde überwiegend schulisch und ohne Vergütung statt. Verdi sieht zudem den Bund in der Pflicht. Der sei aufgerufen, sich in einem relevanten Umfang an der Finanzierung der Kitas zu beteiligen.