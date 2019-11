Rainer Wendt soll Innenstaatssekretär in Sachsen-Anhalt werden. Das sorgte für viel Kritik in den vergangenen Tagen. Foto: dpa

Es hätte den CDU-Spitzenpolitikern klar sein müssen, dass die Personalie Wendt die Koalitionspartner SPD und Grüne auf die Zinne bringt.

Magdeburg l Die geplante Ernennung von des Law-and-Order-Manns Rainer Wendt zum Innenstaatssekretär führt die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt an den Abgrund. Wieder einmal. Der vermeintliche Coup von Innenminister Stahlknecht und Ministerpräsident Haseloff wird zum Rohrkrepierer. Das aber war vorhersehbar. Es hätte den CDU-Spitzenpolitikern klar sein müssen, dass diese Personalie die Koalitionspartner SPD und Grüne auf die Zinne bringt. Wendt ist aus vielerlei Gründen angreifbar, aus politischen und beamtenrechtlichen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Bündnispartner und nicht einmal die eigene CDU-Fraktion vorab informiert wurden. Das war ein schwer nachvollziehbarer Fehler.

Stahlknecht hofft, mit der Ernennung des konservativen Hardliners Wendt der AfD das Wasser abgraben zu können. Ein riskantes Manöver. Die AfD jedenfalls versteht das Signal anders. Sie deutet es als Annäherung der Union an die AfD. Das sehen auch SPD, Grüne und Linke so. Sie befürchten eine politische Richtungsänderung. Die Lage ist vertrackt. Stahlknecht dringt weiter auf die Ernennung Wendts. Doch auch die Koalitionspartner haben sich festgelegt. Sie lehnen Wendt mit einer bei einer Personalie bislang nicht gekannten Schärfe ab.

Haseloff in der Klemme

Was macht Ministerpräsident Haseloff? Bislang hüllt er sich in Schweigen. Sollte er Wendt gegen den ausdrücklichen Willen von SPD und Grünen ernennen, könnte dies zum Bruch der ohnehin fragilen Koalition führen. Ernennt er Wendt doch nicht zum Staatssekretär, wäre dies eine krachende Niederlage für Stahlknecht, seinen möglichen Nachfolger im Ministerpräsidentenamt. Und es würde in der CDU erneut die Debatte entbrennen, warum man sich von den kleinen Partnern SPD und Grüne vorführen lasse. Von Rachegelüsten geleitet, wären die nächsten Krisen programmiert.

So oder so. Die Situation ist verfahren. Letztlich wird es nur Verlierer geben. Am besten für alle Beteiligten wäre es, wenn Wendt von sich aus den Verzicht auf den Staatssekretärsposten erklären würde. Nur so kann der gordische Knoten durchschlagen werden.