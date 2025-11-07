Die Linkspartei hat ein massives Problem mit ihrer Jugendorganisation. Der Antisemitismus-Skandal beim Bundeskongress der Linksjugend Solid hat das erneut deutlich gezeigt.

Kommentar zu Antisemitismus-Debatte in der Linkspartei: Außer Kontrolle geraten

Michael Bock ist stellvertretender Chefredakteur bei der Volksstimme.

Mit der Bezeichnung von Israel als „rassistisches Projekt“ leugnet die Parteijugend de facto das Existenzrecht des jüdischen Staates. Änderungsanträge, die beispielsweise auch das Leid der von der Terrororganisation Hamas genommenen israelischen Geiseln einbeziehen wollten, wurden abgelehnt.