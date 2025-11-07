Hass gegen Israel Kommentar zu Antisemitismus-Debatte in der Linkspartei: Außer Kontrolle geraten
Die Linkspartei hat ein massives Problem mit ihrer Jugendorganisation. Der Antisemitismus-Skandal beim Bundeskongress der Linksjugend Solid hat das erneut deutlich gezeigt.
Mit der Bezeichnung von Israel als „rassistisches Projekt“ leugnet die Parteijugend de facto das Existenzrecht des jüdischen Staates. Änderungsanträge, die beispielsweise auch das Leid der von der Terrororganisation Hamas genommenen israelischen Geiseln einbeziehen wollten, wurden abgelehnt.