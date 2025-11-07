Sachsen-Anhalts FDP wird am 15. November die Landesliste für die Landtagswahl 2026 beschließen. Im Vorfeld gibt es eine Überraschung.

Überraschung bei der FDP Sachsen-Anhalt: Kampfkandidatur um den Spitzenplatz

Andreas Silbersack, Fraktionsvorsitzender der FDP im Landtag von Sachsen-Anhalt, bewirbt sich am 15. November 2025 um die Spitzenkandidatur.

Magdeburg - Für die Spitzenkandidatur bei den Liberalen gibt es nun zwei Bewerbungen. Nach Infrastrukturministerin und Parteichefin Lydia Hüskens (61, Magdeburg) hat nun auch der Fraktionsvorsitzende im Landtag, Andreas Silbersack (57, Halle), überraschend seine Kandidatur angekündigt. Was sind die Hintergründe?