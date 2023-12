Es war ein langer, ein steiniger Weg bis zur feierlichen Eröffnung der neuen Synagoge in Magdeburg. Dass dieser Kraftakt letztlich gelang, ist das Verdienst vieler engagierter Menschen.

Vor allem zu nennen sind zwei Menschen, die sich dem Neubau mit Leib und Seele verschrieben haben. Da ist zum einen Wadim Laiter, der 2022 verstorbene Vorstandsvorsitzende der Synagogen-Gemeinde. Die neue Synagoge war sein Lebenswerk, dessen Vollendung er leider nicht mehr erlebte.

Zum anderen ist da Waltraud Zachhuber, Vorsitzende des Fördervereins, die sich jahrzehntelang unermüdlich für den Neubau einsetzte.

Mit Video: Einzug der Tora macht aus Profanbau in Magdeburg die Neue Synagoge

Die Tora ist am Freitag in die Neue Synagoge in der Julius-Bremer-Straße in Magdeburg eingebracht worden. (Bericht/Kamera: Martin Rieß, Schnitt/Sprecher: Torsten Grundmann )