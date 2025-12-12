LIVE:
Bericht des Landesrechnungshofs Kommunen in Sachsen-Anhalt in der Schuldenfalle: Was jetzt zu tun ist
Sachsen-Anhalts Kommunen hatten im vorigen Jahr mit 8,6 Milliarden Euro so viel Geld zur Verfügung wie noch nie. Doch trotz der Rekordeinnahmen rutschten Städte und Gemeinden weiter in die roten Zahlen. Was sind die Folgen?
12.12.2025, 16:51
Magdeburg - Die Kommunen schlossen 2024 mit einem Defizit von 127 Millionen Euro ab. „Das schränkt die Spielräume für Investitionen, freiwilllige Aufgaben und Tilgung stark ein“, betonte gestern Rechnungshofpräsident Kay Barthel bei der Vorstellung des Jahresberichts zur Finanzlage der Kommunen.