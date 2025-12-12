Bericht des Landesrechnungshofs Kommunen in Sachsen-Anhalt in der Schuldenfalle: Was jetzt zu tun ist

Sachsen-Anhalts Kommunen hatten im vorigen Jahr mit 8,6 Milliarden Euro so viel Geld zur Verfügung wie noch nie. Doch trotz der Rekordeinnahmen rutschten Städte und Gemeinden weiter in die roten Zahlen. Was sind die Folgen?