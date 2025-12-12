weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >

  3. Bericht des Landesrechnungshofs: Kommunen in Sachsen-Anhalt in der Schuldenfalle: Was jetzt zu tun ist

LIVE:
Schwimm-Stars in Magdeburg: 20. Pokal der Landeshauptstadt im Livestream
Schwimm-Stars in Magdeburg: 20. Pokal der Landeshauptstadt im Livestream

Bericht des Landesrechnungshofs Kommunen in Sachsen-Anhalt in der Schuldenfalle: Was jetzt zu tun ist

Sachsen-Anhalts Kommunen hatten im vorigen Jahr mit 8,6 Milliarden Euro so viel Geld zur Verfügung wie noch nie. Doch trotz der Rekordeinnahmen rutschten Städte und Gemeinden weiter in die roten Zahlen. Was sind die Folgen?

Von Michael Bock 12.12.2025, 16:51
Kay Barthel ist Präsident des Landsrechnungshofs Sachsen-Anhalt.
Kay Barthel ist Präsident des Landsrechnungshofs Sachsen-Anhalt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg - Die Kommunen schlossen 2024 mit einem Defizit von 127 Millionen Euro ab. „Das schränkt die Spielräume für Investitionen, freiwilllige Aufgaben und Tilgung stark ein“, betonte gestern Rechnungshofpräsident Kay Barthel bei der Vorstellung des Jahresberichts zur Finanzlage der Kommunen.