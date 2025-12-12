weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >

  3. „Liebeszellen“-Prozess: Frau in JVA Burg getötet - Drogen, Sex und Tod

LIVE:
Schwimm-Stars in Magdeburg: 20. Pokal der Landeshauptstadt im Livestream
Schwimm-Stars in Magdeburg: 20. Pokal der Landeshauptstadt im Livestream

„Liebeszellen“-Prozess in Stendal Frau in der JVA Burg getötet: Drogen, Sex und Tod

Beim Totschlags-Prozess am Landgericht Stendal sagte der 38 Jahre alte Angeklagte hinter verschlossener Tür aus. Er soll seine Frau in der JVA Burg erwürgt haben.

Von Bernd Kaufholz Aktualisiert: 12.12.2025, 17:48
Der Angeklagte Stephan A. mit seiner Rechtsanwältin Heidrun Ahlfeld am ersten Prozesstag.
Der Angeklagte Stephan A. mit seiner Rechtsanwältin Heidrun Ahlfeld am ersten Prozesstag. Foto: Bernd Kaufholz

Stendal/Burg - Der 38 Jahre alte Angeklagte, dem vorgeworfen wird, am 3. April dieses Jahres in der Justizvollzugsanstalt Burg seine Ehefrau in einer sogenannten Liebeszelle – einem speziellen Haftraum für Langzeitbesuche, der weder video- noch audioüberwacht wird – erwürgt zu haben, hat sich zum Geschehen in Zelle B-1-015 geäußert.