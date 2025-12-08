Haushalt nach stundenlanger Debatte beschlossen 52-Millionen-Euro-Defizit: Magdeburg kämpft um Handlungsfreiheit
Trotz Millionenloch und steigender Schulden setzt die Stadt Magdeburg auf Investitionen in die Infrastruktur – und steht dabei am Rand der finanziellen Selbstbestimmung.
Magdeburg. - Ausgaben von mehr als einer Milliarde Euro, Erträge von 967 Millionen Euro: Im Haushalt der Stadt Magdeburg klafft 2026 ein Loch von rund 52 Millionen Euro. Der Haushalt wurde dennoch verabschiedet.