Trotz Millionenloch und steigender Schulden setzt die Stadt Magdeburg auf Investitionen in die Infrastruktur – und steht dabei am Rand der finanziellen Selbstbestimmung.

Von Sabine Lindenau 08.12.2025, 21:40
Abrissbagger an Ringbrücken in Magdeburg: Ein Bild, das 2025 an mehreren Stellen sichtbar war. Auch 2026 investiert die Stadt in die Bauwerke der Tangente.
Abrissbagger an Ringbrücken in Magdeburg: Ein Bild, das 2025 an mehreren Stellen sichtbar war. Auch 2026 investiert die Stadt in die Bauwerke der Tangente. Foto: Peter Gercke

Magdeburg. - Ausgaben von mehr als einer Milliarde Euro, Erträge von 967 Millionen Euro: Im Haushalt der Stadt Magdeburg klafft 2026 ein Loch von rund 52 Millionen Euro. Der Haushalt wurde dennoch verabschiedet.