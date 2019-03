In der Nacht zum Dienstag ist ein Schwerlasttarnporter in Teilen des Salzlandkreises unterwegs gewesen. Foto: Matthias Strauss

Ein Schwerlasttransporter rolt derzeit durch Teile Sachsen-Anhalt. Das Ziel des Lasters mit den riseigen Tanks im Gepäck ist der Hafen Aken.

Kleinpaschleben (muß) l Ein außergewöhnlicher Schwertransport schiebt sich derzeit im Schneckentempo durch Sachsen-Anhalt. Dabei durchquerten die XXL-Laster in der Nacht zum Dienstag auch Kleinpaschleben im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Aufgrund der gigantischen Ausmaße - der Transport ist 28 Meter lang und fast 8 Meter hoch - mußten viele Hindernisse beseitigt werden.

Unter anderem wurden Äste abgesägt, Ampeln demontiert und Straßenschilder aus den Verankerungen genommen. Die Schwerlaster mit den geladenen Suspensionstanks sind am Freitag in Schkopau gestartet und auf dem Weg zum Hafen in Aken. Dieses Ziel soll der gigantische Schwertransport - wenn alles nach Plan läuft - am Dienstag erreichen. Danach geht es auf dem Schiff weiter nach Belgien. Der Empfänger ist ein dortiges Chemieunternehmen.