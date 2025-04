Die 17. Magdeburger Domfestspiele finden im Juni statt. Auf welche Veranstaltungen sich die Besucher in der Landeshauptstadt Magdeburg freuen können.

Magdeburg - Konzerte, Kabarett und Lesungen: Für die 17. Auflage der Magdeburger Domfestspiele wird das Gotteshaus im Herzen der Landeshauptstadt erneut zur Bühne für viele Künstler. Zehn Veranstaltungen an fünf Tagen sind angekündigt. Was alles geplant ist.

„Die Domfestspiele sind ein fester Bestandteil der Kultur in Magdeburg“, sagte Georg Bandarau, Stadtmanager des Stadtmarketingvereins Pro Magdeburg, gestern auf der Pressekonferenz in der Großen Sakristei des Magdeburger Doms. Die Domfestspiele 2025 finden von Dienstag, 10. Juni, bis Sonntag, 15. Juni, statt.

Die Auftaktveranstaltung ist eine Lesung des Werkes „Alte Liebe“ von Elke Heidenreich mit den Schauspielern Rita Feldmeier und Jürgen Zartmann. Die Lesung beginnt um 19.30 und wurde in Kooperation mit der Stadtbibliothek organisiert, die in diesem Jahr ihr 500-jähriges Bestehen feiert.

Ein weiteres Jubiläum wird am Samstag, 14. Juni, zelebriert. Hier begeht der Kinder- und Jugendchor Magdeburg seinen 70. Geburtstag. Ab 11 Uhr singt der Chor im Dom. Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei.

Erste Veranstaltung bereits ausverkauft

Den Abschluss der Festspiele bildet das Festkonzert des Magdeburger Domchores. Start ist hier am Sonntag um 18.30. Die für Freitag, 13. Juni angesetzte Veranstaltung mit dem Puppenspieler Michael Hatzius und seiner Kunstfigur „Die Echse“ erfreut sich hoher Nachfrage und ist bereits ausverkauft.

Für die anderen Veranstaltungen gibt es noch Karten. Eine vollständige Übersicht über alle Veranstaltungen gibt es im Internet (www.biberticket.de). Der Ticketverkauf erfolgt exklusiv über die Internetseite oder im Biberticket-Shop im Allee-Center, Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

In den letzten Jahren sei die Veranstaltungsreihe zu einer nationalen Marke geworden, meint Georg Bandarau. Etwa 40 Prozent der Besucher würden aus ganz Deutschland anreisen, erklärt er. Im vergangenen Jahr haben etwa 5.500 Menschen die Festspiele besucht.

Eine Zahl, die die Organisatoren auch für dieses Jahr anvisieren. Es sei wichtig, ein historisches Gebäude wie den Dom zu bespielen, meint Steffen Schüller, Vorsitzender des Stadtmarketings. Der Dom als Kulisse locke noch andere Besucher an als die klassischen Veranstaltungsorte.

Das Programm der 17. Domfestspiele in Magdeburg

Die Domfestspiele werden am Dienstag, 10. Juni, mit der einer Lesung des Werkes „Alte Liebe“ der Schriftstellering Elke Heidenreich eröffnet. Gelesen wird das Buch von den Schauspielern Rita Feldmeier und Jürgen Zartmann. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 im Dom.

Am Mittwoch, 11. Juni, steht ein Konzert im Gotteshaus an. Die Musiker Vincent Peirani am Akkordeon und der Sopransaxofonist Emile Parisien spielen ihr Programm Jazz meets Gotik „Abrazo“. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Am Donnerstag, 12. Juni, tritt die Sängerin Ulla Meinecke im Dom auf. Das Konzert mit dem Titel „Tour 25 - Songs und Geschichten“ beginnt um 19.30 Uhr.

Am Freitag betritt der Puppenspieler Michael Hatzius mit seiner Kunstfigur „Die Echse“ die Bühne im Dom. Das Programm „Echsklusiv“ beginnt um 19.30 Uhr. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Programmpunkte am Wochenende

Am Samstag, 14. Juni, gibt es den ganzen Tag über Programm im Magdeburger Dom. Um 11 Uhr steht das Festliche Matineekonzert des Kinder- und Jugendchores der Stadt Magdeburg auf dem Programm.

Um 15 Uhr geht es mit dem Konzert des Konservatoriums Georg Philipp Telemann weiter. Den Abschluss um 19.30 Uhr bildet die Lesung mit Marah Woolf. Die Schriftstellerin stellt ihr Werk „Angulus-Trilogie“ vor.

Am Sonntag, 15. Juni, sind ebenfalls drei Veranstaltungen terminiert. Los geht es um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst zum Tag der Heiligen Dreifaltigkeit. Um 16 Uhr beginnt ein Konzert im Dom, hier können Besucher den Klängen von Violinen, Klarinetten und der großen Dom-Orgel lauschen.

Die Festspiele enden um 18.30 Uhr mit einem Festkonzert im Dom-Remter. Auftreten wird der Magdeburger Domchor.