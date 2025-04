In Magdeburg bietet der Programmkalender am 5.4.2025 unter anderem Konzerte, Humor und Oper.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Veranstaltungen und Events am Samstag

ImTheater in der Grünen Zitadelle wird letztmalig die musikalische Komödie "Oh, Alpenglühn! – Glamour, Gaudi und Gesang" aufgeführt.

Magdeburg - Auch Samstag, der 5. April 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Schlager - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

"Oh, Alpenglühn!" – Letzte Aufführung in Magdeburg

Am Samstag, den 5. April 2025, wird im Theater in der Grünen Zitadelle am Breiten Weg 8a letztmalig die musikalische Komödie "Oh, Alpenglühn! – Glamour, Gaudi und Gesang" aufgeführt. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr.

Die Geschichte dreht sich um eine erfolgreiche Musicaldarstellerin, die dem Druck ihres hysterischen Managers, der neugierigen Presse und ihrem übergriffigen Ehemann entflieht. In den bayerischen Alpen sucht sie Zuflucht und findet sich schließlich in der Kammer der verstorbenen Mutter eines jungen Bergbauern wieder. Inmitten der idyllischen Landschaft entwickelt sich eine unerwartete Verbindung zwischen der mondänen Diva und dem bodenständigen Naturburschen. Doch mit der aufziehenden Lawine der Ereignisse nimmt alles eine andere Wendung als gedacht. Musikalisch begleitet wird das Stück von einer vielseitigen Auswahl an Melodien, die das Geschehen stimmungsvoll untermalen.

„I Capuleti e i Montecchi“ im Magdeburger Opernhaus

„I Capuleti e i Montecchi“ ist eine Oper in zwei Akten von Vincenzo Bellini, das auf der Novelle „Der tragische Tod zweier unglücklicher Liebender“ von Matteo Bandello basiert. Die Aufführungen von „I Capuleti e i Montecchi“ sind am 5. April und 23. Mai 2025 um 19.30 Uhr sowie am 13. April 2025 um 16. Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 zu sehen. Eine Einführung beginnt jeweils eine halbe Stunde vor der Aufführung im Café Rossini des Opernhauses.

Die Geschichte von Romeo und Julia, den Kindern verfeindeter Familien in Verona, die für ihre Liebe kämpfen und daran zugrunde gehen, hat in vielen Varianten die Bühne erreicht. Bellinis Oper, die auf dieser Erzählung basiert, hebt sich durch den Fokus auf die letzten 24 Stunden der Liebenden ab und stellt den Konflikt zwischen familiärem Pflichtgefühl und bedingungsloser Liebe in den Vordergrund. Ursprünglich im frühen 19. Jahrhundert in Italien wenig bekannt, wird hier eine neue Perspektive auf den klassischen Stoff präsentiert.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Rolle des Romeo, die Bellini als Mezzo-Partie komponierte, eine künstlerische Entscheidung, die von der Regisseurin Pınar Karabulut in ihrer Inszenierung aufgegriffen wird. Karabulut nutzt diese musikalische Wahl, um Geschlechterrollen und Machtverhältnisse zu hinterfragen, was der Inszenierung eine zusätzliche, zeitgenössische Dimension verleiht.

Theater Magdeburg präsentiert Jan Friedrichs „Blutbuch“

„Blutbuch“ ist die Inszenierung des Romans von Kim de l’Horizon, die von Regisseur Jan Friedrich realisiert wurde. Die Inszenierung des Theater Magdeburg basiert auf dem preisgekrönten Werk von Kim de l’Horizon, das 2022 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Die Aufführungen von „Blutbuch“ im Theater Magdeburg sind am 5. und 17. April 2025 um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zu sehen.

Die Erzählung thematisiert die Suche einer non-binären Person nach einer eigenen Sprache und Identität in einer Welt, die von traditionellen Geschlechtervorstellungen geprägt ist. Das Buch beschäftigt sich mit der Perspektive einer Erzählerin, die sich den Konventionen von Geschlecht und Körperlichkeit entzieht. Ein zentrales Element des Romans ist die Erinnerung an die Großmutter der Erzählerin, die in der Geschichte als „Großmeer“ bezeichnet wird.

Die Inszenierung von „Blutbuch“ wurde beim Festival Radikal jung 2024 mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Dies ist die zweite Einladung des Theaters Magdeburg und von Jan Friedrich zu diesem renommierten Festival, nach dem Erfolg der Inszenierung von „Woyzeck“ im Jahr 2023.

„Solo Sunny & Me“ im Puppentheater Magdeburg

Die Inszenierung „Solo Sunny & Me“ wird im Puppentheater Magdeburg am Freitag und Sonnabend aufgeführt. Grundlage des Stücks ist der Film „Solo Sunny“ von Konrad Wolf und Wolfgang Kohlhaase aus dem Jahr 1980. Die Aufführung beschäftigt sich mit der Geschichte der Schlagersängerin Ingrid Sommer, genannt Sunny, die in einem Hinterhof im Prenzlauer Berg lebt, mit einer Musikkapelle auftritt und durch kleinere Orte reist.

Der Erzählrahmen dient als Ausgangspunkt für eine Reflexion über das eigene Leben, über Träume und Enttäuschungen. Die Darstellung der Figuren erfolgt symbolisch durch unterschiedliche Musikinstrumente, die jeweils eine eigene Sehnsucht repräsentieren. Die Inszenierung stellt eine Verbindung zwischen Theater und Konzert dar. Eine Schauspielerin präsentiert sich selbst in einem musikalischen Bühnenauftritt.

"Solo Sunny & Me" beginnt diesen Freitag und Sonnabend, 4. und 5. April, um 20 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25. Die Vorstellung von "Schonzeit" entfällt.

„Holiday On Ice“ in der Magdeburger Getec-Arena

Die neue Produktion „Horizons“ von „Holiday On Ice“ wird in Magdeburg gezeigt. Vorstellungen finden von Donnerstag bis Sonntag in der Getec-Arena statt. Die Show entführt das Publikum in eine urbane Welt voller Energie, Bewegung und Klang. Die Inszenierung zeigt das Leben in einer Großstadt durch Eiskunstlauf, Akrobatik und multimediale Elemente.

Unter dem Motto „Feel the City Beat!“ thematisiert die Show die Vielfalt und Dynamik des urbanen Lebens. Unterschiedlichste Schauplätze einer pulsierenden Metropole werden auf dem Eis zum Leben erweckt. Stunts, Choreografien und Parcours-Einlagen verschmelzen mit moderner Licht- und Videotechnik zu einem einzigartigen Live-Erlebnis. Das Ensemble, bestehend aus 40 internationalen Eiskunstläufern, erzählt durch Musik und Bewegung die Geschichten der Stadtbewohner und ihrer Lebenswelten.

Die kreative Leitung liegt in den Händen von Robin Cousins als Creative Director und Mark Naylor als Star-Choreograf. Das wandelbare Bühnenbild sorgt für immer neue visuelle Eindrücke und lässt die Zuschauer tief in die Atmosphäre der Großstadt eintauchen. Von belebten Straßenszenen bis hin zu glitzernden Wolkenkratzern entsteht eine dynamische Kulisse, die das Stadtleben widerspiegelt. „Holiday On Ice“ blickt auf eine über 80-jährige Erfolgsgeschichte zurück und hat weltweit mehr als 330 Millionen Zuschauer erreicht.

"Holiday On Ice2 beginnt am 3. April um 19 Uhr, am 4. April um 16 und 19.30 Uhr, am 5. April um 13, 16.30 und 20 Uhr und am 6. April um 14 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

Filmmusik von Ennio Morricone in der Magdeburger Johanniskirche

In der Johanniskirche Magdeburg findet ein Konzert mit der Filmmusik von Ennio Morricone statt. Ein Streichquartett spielt bekannte Kompositionen des italienischen Komponisten in einem besonderen Ambiente. Die Veranstaltung beginnt am Samstag, dem 5. April 2025, um 19 Uhr.

Die Werke von "Ennio Morricone" sind international bekannt und stammen aus zahlreichen Filmen verschiedener Genres. Die Interpretation der Stücke durch ein Streichquartett verleiht den Kompositionen eine besondere Atmosphäre.

Das Konzert wird bei Kerzenschein dargeboten, wodurch eine stimmungsvolle Kulisse entsteht. Die Verbindung aus akustischer Darbietung und Lichtstimmung unterstreicht die Wirkung der Musik.

Genova & Dimitrov Piano Duo im Gartensaal Magdeburg

Am 5. April 2025 gibt das "Genova & Dimitrov Piano Duo" ab 19.30 Uhr ein Konzert im Gartensaal des Gesellschaftshauses in der Schönebecker Straß 129 in Magdeburg. Das Duo, bestehend aus Aglika Genova und Liuben Dimitrov, präsentiert ein Programm mit Klaviermusik, das Werke von Edvard Grieg, Sergej Rachmaninow, Claude Debussy und Maurice Ravel umfasst. Das Duo wird mit einer Darbietung der „Peer Gynt Suite No. 1“ von Grieg, den „Sechs Stücken, op. 11“ von Rachmaninow, „Six Epigraphes antiques“ von Debussy und „Rapsodie Espagnole“ von Ravel das Publikum begeistern.

Die Geschichte des Duos begann auf ungewöhnliche Weise: Während einer Reise nach Korea zu einem Klavierwettbewerb, als sie nur einen Raum mit zwei Flügeln zum Üben hatten, entschieden sich die beiden Pianisten spontan, eine Chopin-Etüde synchron zu spielen. Dieser Moment führte zu ihrem erfolgreichen Start als Klavierduo. Innerhalb kurzer Zeit gewannen sie die vier bedeutendsten internationalen Klavierduo-Wettbewerbe. Seitdem haben sich Aglika Genova und Liuben Dimitrov als eines der gefragtesten Klavierduos weltweit etabliert.

North Sea Gas in der Sudenburger Feuerwache Magdeburg

Die schottische Band North Sea Gas gibt am 5.4. in der Sudenburger Feuerwache in Magdeburg ein Konzert. Das Trio, das mit der CD „Time & Tide“ große Erfolge feierte, nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch 45 Jahre ihrer Geschichte. Bandleader Dave Gilfillan beschreibt die CD als einen großen Erfolg, der das Publikum begeistert hat.

Die Geschichte der Band begann vor dem Jahreswechsel 1980/81, als Colin McKenzie mit seiner Mandoline und Dave Gilfillan im „White Hart Inn“ in Edinburgh auftraten. Bald darauf entschlossen sie sich, eine Band zu gründen. Einige Wochen später stieß Wally Allan dazu, und „North Sea Gas“ war geboren. Ihre Debüt-LP „Those So Dearly Held“ wurde schnell aufgenommen und stieß auf große Begeisterung. In den folgenden Jahren wurden weitere Alben produziert, obwohl sich die Besetzung der Band immer wieder änderte. Im Jahr 2002 trat Ronnie MacDonald der Gruppe bei, und die CD „Dark Island“ wurde in diesem Jahr aufgenommen. 2006 vervollständigte Grant Simpson das Ensemble, und seitdem touren sie in dieser Besetzung erfolgreich durch verschiedene Länder.

Im Konzert 2025 werden neben Songs aus der CD „Time & Tide“ auch Stücke aus der Bandgeschichte und neue Lieder zu hören sein. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr in der Sudenburger Feuerwache, Halberstädter Straße 140.

Universitätschor Magdeburg mit J. S. Bach „Johannespassion“

Die „Johannespassion“ von Johann Sebastian Bach wird am 5. April 2025 in Magdeburg aufgeführt. Das Werk, das zu den bedeutendsten Passionen Bachs zählt, erzählt die Leidensgeschichte Jesu nach dem Evangelium des Johannes. Die Darbietung umfasst Chor- und Orgelpassagen sowie Solopartien und bietet eine tiefgründige musikalische Auseinandersetzung mit den Themen Tod und Erlösung.

Die Aufführung beginnt um 17 Uhr. Die Veranstaltung findet in der Pauluskirche in der Goethestraße statt.

Magdeburger IrishFolkFestival 2025 in der FestungMark

Das 17. Magdeburger IrishFolkFestival findet am 4. und 5. April 2025 in der FestungMark im Hohepfortewall statt. Über zwei Tage hinweg wird in den Gewölben und auf dem Innenhof irische Kultur mit traditioneller Live-Musik, Tanz und landestypischen Spezialitäten gefeiert. Insgesamt elf internationale und deutsche Bands treten auf drei Festivalbühnen auf. Ergänzend zur Musik gibt es eine Dart-Lounge sowie Whiskey-Tastings mit verschiedenen Sorten.

Am Freitag, den 4. April, öffnet die FestungMark um 17.30 Uhr ihre Tore. Ab 18 Uhr treten The Cloverhearts aus Australien, Adam Keating & Freddie McCorkey sowie Steve Reeves aus Irland und The Greenhorns aus Deutschland auf.

Am Samstag, den 5. April, beginnt der Einlass um 14.30 Uhr, das Programm startet um 15 Uhr. An diesem Tag stehen Selfish Murphy aus Rumänien und Ungarn, The Sally Gardens aus der Schweiz und Deutschland, Clover, Murphys Law und Black Eye aus Deutschland sowie Cara Na Mara aus Irland und Deutschland auf der Bühne. Auch Steve Reeves ist erneut dabei.

Für das kulinarische Angebot sorgen verschiedene irische Getränke sowie internationale Speisen vom Grill und aus dem Ofen. Das Festival eröffnet traditionell bereits im Frühjahr die Festivalsaison und bietet eine Mischung aus Musik, Unterhaltung und irischer Lebensart.

Hengstmanns satirischer Monatsrückblick in Magdeburg

Am Samstag, den 5. April 2025, findet im Kabarett "...nach Hengstmanns" am Breiten Weg 37 der satirische Monatsrückblick der Hengstmanns statt. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr.

In gewohnt pointierter und humorvoller Manier nehmen die Hengstmanns die Ereignisse des vergangenen Monats unter die Lupe. Ob politische Entwicklungen, gesellschaftliche Diskussionen oder skurrile Schlagzeilen – all das wird kritisch betrachtet und mit einer gehörigen Portion Satire kommentiert. Gelegentlich gesellt sich ein Gast dazu, um gemeinsam die Kuriositäten der vergangenen Wochen zu beleuchten. Der Abend verspricht eine Mischung aus Scharfsinn, Humor und Fassungslosigkeit über die Absurditäten der Zeit.

"Wir sind gegen dafür" in der Magdeburger Zwickmühle

Die Magdeburger Zwickmühle präsentiert das neue Programm "Wir sind gegen dafür" mit Marion Bach und Heike Ronniger. Christoph Deckbar und Oliver Vogt treten alternierend auf. Die Regie übernimmt Matthias Brenner, das Buch stammt von Frank Voigtmann und Robert Schmiedel.

Die Vorstellungen finden am 2. April als Vorpremiere sowie am 3. und 4. und 5. April jeweils um 20 Uhr statt. Für die Termine sind nur noch Restkarten verfügbar. Die Spielstätte befindet sich in der Leibnizstraße 2a.

Das Programm thematisiert politische und gesellschaftliche Widersprüche. Es setzt sich mit Fragen zu Demokratie, Kapitalismus und sozialen Entwicklungen auseinander. Die Inszenierung beleuchtet aktuelle Herausforderungen und greift Beispiele aus Wirtschaft und Politik auf. Dabei werden Gegensätze herausgestellt, etwa zwischen steigenden Börsenkursen und wirtschaftlichem Abschwung, zwischen politischen Parteien und ihren Positionen sowie zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und realen Entwicklungen.

Das neue Programm bietet eine satirische Auseinandersetzung mit aktuellen Themen und wirft Fragen zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen auf. Es werden keine einfachen Antworten gegeben, sondern Denkanstöße vermittelt. Die Magdeburger Zwickmühle verfolgt mit dieser Inszenierung das Ziel, Widersprüche der Gegenwart zu reflektieren und politische sowie gesellschaftliche Entwicklungen humorvoll zu hinterfragen.

Simon Becker gibt in Magdeburger Markuskirche ein Konzert

Am 5. April 2025 wird der Singer-Songwriter Simon Becker mit seiner Band in der Markuskirche Stadtfeld in Magdeburg auftreten. Becker, der aus Magdeburg stammt, erzählt in seinen Songs von kleinen Beobachtungen und großen Momenten. Mit seiner Musik und seinen Texten nimmt er das Publikum mit auf eine Reise durch emotionale und nachdenkliche Themen.

Die Aufführung beginnt um 19.30 Uhr in der Markuskirche, Heinrich-Zille-Straße 4, Magdeburg.

Fete de la Krach in der Heizhaus Magdeburg

In der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Heizhaus, Harsdorfer Straße 33b in Magdeburg, wird am 5.4. die „Fete de la Krach“ gefeiert. Von 21 Uhr bis Mitternacht wird es eine Nacht voller energiegeladener Musik aus verschiedenen Subgenres des Punk und Grindcore geben.

Auf dem Programm stehen Auftritte der Bands „Caca de luna“ aus Jena (Grindcore), „Interpunkce“ aus Prag (HC-Punk), „Lickspit“ aus Prag (Trashcore) und „Facepalm Nation“ aus Berlin (Fastcore).

Nachtflohmarkt in der Messe Magdeburg

Am Samstag, den 5. April 2025, beginnt um 15 Uhr in der Messe Magdeburg der Nachtflohmarkt in der Tessenowstraße 9. Seit über 20 Jahren zählt er zu den größten Trödelmärkten in Deutschland und gilt als das bedeutendste Event dieser Art in Sachsen-Anhalt.

Mit rund 250 Händlern und einer Gesamtfläche von nahezu 9000 Quadratmetern erstreckt sich der Markt über mehrere Messehallen. Die Messe Magdeburg am Elbauenpark bietet hierfür gepflegte, beheizte und gut beleuchtete Hallen, die für ein angenehmes Einkaufsflair sorgen. Zahlreiche Stammhändler und Besucher schätzen die vielfältige Auswahl an Antiquitäten, Sammlerstücken und Alltagsgegenständen sowie die Möglichkeit zum Feilschen.

Neben dem Marktgeschehen gibt es gastronomische Angebote, die für eine abwechslungsreiche Verpflegung sorgen.

Susanna Reed – Country- und Western-Livemusik in Magdeburg

Am Samstag, den 5. April 2025, tritt Susanna Reed um 20 Uhr im "machwerk" am Breiten Weg 114a auf.

Die Sängerin, die vielen noch als Frontfrau von Texas Lightning und Cattle Call bekannt sein dürfte, präsentiert sich an diesem Abend als Singer-Songwriterin. Ihrem Stil ist sie dabei stets treu geblieben: Country, Western, Americana und Bluegrass bilden die musikalische Grundlage ihrer eigenen Songs. Ergänzt wird das Programm durch ausgewählte Coverstücke, die den Abend abwechslungsreich gestalten.

Kunstmuseum Magdeburg mit "Opération Béton"

Im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg läuft die Ausstellung "Opération Béton" mit einer Vernissage eröffnet. Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4-6 in Magdeburg.

Die Ausstellung thematisiert den Baustoff Beton, der nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Kunst eine lange Tradition hat. Beton, ein Material, das aus Zement, Gestein und Wasser besteht, bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten und hat Kunstschaffende immer wieder inspiriert. Dabei spiegelt sich in seinem Gebrauch sowohl das kreative Potential als auch das gesamte Spektrum zwischen Zerstörung, Wiederaufbau und Umweltkatastrophe wider.

Die Ausstellung zeigt Werke von Karl-Heinz Adler, Erasmus Schröter, Carsten Nicolai und Marta Dyachenko. Diese Künstler setzen sich auf unterschiedliche Weise mit der Vielgestaltigkeit des Materials auseinander und hinterfragen seine Bedeutung im Kontext der aktuellen Klimakrise. In einer Zeit, in der Beton sowohl als Symbol für Fortschritt als auch für ökologische Katastrophen steht, werden die unterschiedlichen Perspektiven der Künstler sichtbar.

Karl-Heinz Adler zeigt mit seinen Formsteinsystemen eine Neuinterpretation des Werkstoffes Beton. Diese Werke symbolisieren den Wiederaufbau und die Möglichkeit, aus den Trümmern Neues zu schaffen. Carsten Nicolai thematisiert in seinem Video „Betonschiff ohne Namen“ die Widersprüchlichkeit von Vergehen und Bewahren. Die visuelle und musikalische Intervention verdeutlicht die Ambivalenz dieses Materials im Kontext der menschlichen Zerstörung und der Hoffnung auf Bewahrung.

Erasmus Schröter hat für seine Fotografien die Bunker des „Atlantikwalls“, der 1942 von der deutschen Besatzung in Auftrag gegeben wurde, inszeniert. Durch die Verwendung von farbigem Licht schafft er eine Atmosphäre, die zwischen der Bedrohung der Vergangenheit und der Lächerlichkeit der Größe schwankt.

Marta Dyachenko fokussiert sich auf die Möglichkeiten, aus Beton Neues zu erschaffen. Ihre Skulpturen aus gegossenem Beton thematisieren den Wandel von Zerstörung zu Bewahrung und zeigen die kreativen Potentiale des Materials.

Historische Kunst im Magdeburger Kunstmuseum

Schwerpunkt des Kunstmuseums Magdeburg ist die moderne Kunst. Doch auch einige Werke aus den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor werden gezeigt.

Im Mittleren Tonnengewölbe sind Skulpturen des 13. bis 18. Jahrhunderts ausgestellt, die ausnahmslos einem christlichen Kontext entstammen. Ob als liturgische, Altar- oder Architekturplastik –immer dienten sie der Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens. Diese Bildwerke sind im Laufe der letzten einhundertfünfzig Jahre aus dem internationalen Kunsthandel sowie durch private Sammler und Sponsoren für die museale Sammlung erworben worden.

Im Unteren Tonnengewölbe, vom Mittleren Tonnengewölbe über eine Treppe erreichbar, befindet sich eine kleine exquisite Auswahl von Skulpturen der Antike, aus dem frühneuzeitlichen Italien sowie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Zu erwähnen ist der „Torso eines Knaben“, eine römische Marmorkopie nach einem Werk aus dem Umfeld des Polyklet. Mit Johann Gottfried Schadows „Fridericus Rex“ von 1807 klingt die Berliner Bildhauerschule des Klassizismus an. Wilhelm Lehmbrucks „Hagener Torso" von 1906 vertritt beispielhaft die klassische Moderne.

Die sogenannte Hochsäulige Kapelle, neben der Kirche am Ostende des Kreuzganges gelegen und von diesem aus zugänglich, nimmt jenen Sammlungsbestand historischer Skulpturen auf, die aus den im II. Weltkrieg zerstörten Magdeburger Kirchen gerettet wurden.

Geöffnet hat das Kunstmuseum Magdeburg Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag und auch am 6. Januar von 10 bis 18 Uhr. Es befindet sich im Komplex des Klosters Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraß 4 bis 6.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr zum Auftritt von Florian Künstler um 19 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2 und für "Bahnhof Nirgendwo" um 20 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Eintrittskarten erhältlich. Für einige Veranstaltungen gibt es Wartelisten.

Abgesagt wurde "Schonzeit" im Puppentheater Magdeburg.