Mediziner in Sachsen-Anhalt kritisieren die Pläne des Bundeskanzlers zur Abschaffung der telefonischen Krankschreibung. Die Wirtschaft im Land steht jedoch hinter den Ideen von Friedrich Merz.

Krankschreibung per Telefon: Ärzte in Sachsen-Anhalt halten nichts vom Kanzler-Vorstoß

Magdeburg. - Sachsen-Anhalts Ärzte stehen den Überlegungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die telefonische Krankschreibung wieder abzuschaffen, ablehnend gegenüber. Der Wegfall kann nach Auffassung des Kanzlers dazu beitragen, den hohen Krankenstand in Deutschland zu reduzieren. Laut DAK waren Beschäftigte im Jahr 2025 knapp 20 Tage krankgeschrieben. Sachsen-Anhalt liegt mit 27 Fehltagen sogar deutlich über dem Bundesdurchschnitt.