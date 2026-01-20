Explosionsgefahr der Akkus? Jetzt sind sämtliche Bodycams der Polizei in Stendal außer Betrieb und werden neu überprüft
Nach den Verformungen von 64 Körperkameras der Polizei sind inzwischen alle Geräte aus Stendal eingezogen worden. Sie sollen nun vom Hersteller überprüft werden, so die Polizeiinspektion Zentrale Dienste.
Aktualisiert: 20.01.2026, 19:33
Stendal - Überraschend hat in dieser Woche die Polizeiinspektion Zentrale Dienste nun alle 125 Geräte aus Stendal wegen der Verformungen am Akku außer Betrieb genommen und lässt sie vom Hersteller Motorola Solutions überprüfen.