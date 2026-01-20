Explosionsgefahr der Akkus? Jetzt sind sämtliche Bodycams der Polizei in Stendal außer Betrieb und werden neu überprüft

Nach den Verformungen von 64 Körperkameras der Polizei sind inzwischen alle Geräte aus Stendal eingezogen worden. Sie sollen nun vom Hersteller überprüft werden, so die Polizeiinspektion Zentrale Dienste.