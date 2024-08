Kassen in Sachsen-Anhalt wie im Bund melden immer mehr Fälle falscher Abrechnungen durch Pflegedienste, Ärzte oder auch Kliniken. Versicherte verlören so Millionen Euro.

Abrechnungsbetrug verursacht Schäden in Millionenhöhe - Pflege besonders betroffen

Magdeburg - Erfundene Pflegeleistungen, manipulierte Rezepte, fehlende Qualifikationen – Krankenkassen in Sachsen-Anhalt wie im Bund melden aktuell immer mehr Fälle von Abrechnungsbetrug. „Es ist eine sukzessive Zunahme der Fälle erkennbar“, sagte etwa Gunnar Mollenhauer, Sprecher der IKK gesund plus – mit 450.000 Versicherten zweitgrößte Kasse in Sachsen-Anhalt der Volksstimme.