Magdeburg. - Die Linke in Sachsen-Anhalt hilft Asylbewerbern, das mit der Bezahlkarte einhergehende Bargeld-Limit zu umgehen. So bietet die Partei in Magdeburg und Halle Tauschbörsen an. Dabei erwerben Betroffene Gutscheine, die sie in Scheine oder Münzen umtauschen. Das Geld wird von Freiwilligen bereitgestellt.

