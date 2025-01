Nach Informationen aus Sicherheitskreisen hatte Taleb A. für den Abend seiner Amokfahrt auf dem Weihnachtsmarkt Magdeburg ein Zimmer in einem Golf-Hotel bei Rathenow gebucht. Die Rezeptionistin rief den Attentäter kurz vor dessen Anschlag demnach sogar noch an.

Er tötete mt einem auto füünf Menschen auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt, bevor er festgenommen wurde. Taleb A. in einem Videocall auf der Plattform X - dahinter sein Account, auf dem er sich als militärische Opposition Saudi-Arabiens bezeichnet.

Magdeburg - Zwei Wochen nach der Amokfahrt eines Arztes aus Saudi-Arabien auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt werden neue Details zum Täter bekannt: Wie die Volksstimme aus Sicherheitskreisen erfuhr, hatte Taleb A. für den Tatabend am 20. Dezember unter seinem Klarnamen ein Zimmer in einem Golf-Hotel nahe dem rund 100 Kilometer entfernten Rathenow in Brandenburg gebucht.