Interview Video: Drei Jahre nach Attentat in Halle - was hat sich im Kampf gegen Judenhass getan?

Jana L. (40) und Kevin S. (20) - beide ermordet am 9. Oktober 2019. Der Terror-Anschlag jährt sich am Sonntag zum dritten Mal. Der Täter - in Magdeburg verurteilt - ein Antisemit. Was hat sich seitdem in Sachsen-Anhalt in Sachen Prävention von rechter Gewalt getan? Wolfgang Schneiß, Prozessbeobachter und Antisemitismus-Experte im exklusiven Interview.