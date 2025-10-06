Der Chef des Dienstleisters, der die Betonsperren für den Magdeburger Weihnachtsmarkt aufgestellt hat, kannte das Sicherheitskonzept für den Weihnachtsmarkt 2024 nicht. Und damit auch nicht die angedachten Positionen für die Sperren gegen Fahrzeuganschläge.

Betonsperren der Firma Rasch nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt.

Magdeburg - „Das Sicherheitskonzept war mir so nicht bekannt, ich habe die Steine rausgefahren und hingestellt“, sagte Matthias Rasch, Geschäftsführer der mit dem Aufstellen der Betonsperren seit 2017 beauftragten Rasch Reinigungs- und Dienstleistungs- GmbH am Montag vor dem Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt.