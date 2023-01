Appell an die Politik: Sachsen-Anhalts Ärzte warnen vor Unterversorgung

Sachsen-Anhalts Mediziner warnen vor einer dramatischen Verschlechterung der Versorgungslage durch Ärztemangel in den kommenden Jahren. Was sie von der Landespolitik fordern.

In Sachsen-Anhalt sind schon heute 254 Hausarztstellen unbesetzt.

Magdeburg - Nach Angaben der Dachorganisationen von Ärzten und Zahnärzten im Land droht etlichen Regionen in Sachsen-Anhalt eine Unterversorgung bei Medizinern: „Wir müssen in den nächsten fünf Jahren allein 1100 Stellen von Haus- und Fachärzten neu besetzen“, sagte Jörg Böhme, Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung gestern beim Neujahrsempfang der Heilberufler in Magdeburg.