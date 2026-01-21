weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
Sachsen-Anhalts Unternehmen bewegen sich durch schweres Fahrwasser - vor allem die Industrie kämpft mit hohen Kosten, sinkenden Absätzen - und Pleiten. Warum die Arbeitsagentur trotzdem Anlass für Optimismus sieht.

Von Alexander Walter Aktualisiert: 21.01.2026, 18:17
Markus Behrens, Geschäftsführer der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Agentur für Arbeit: „Vor allem die chemische Industrie steht unter enormem Druck.“
Magdeburg/Halle - Kaum eine Woche verging zuletzt ohne Hiobsbotschaften aus Sachsen-Anhalts Industrie: Der Chemiekonzern Domo mit gut 550 Beschäftigten im Chemiepark Leuna sucht nach seiner Insolvenz nach einem Investor. Das US-Unternehmen Dow Chemical in Schkopau will Teile seiner Anlagen stilllegen.