Miliarden-Altlast Ärger über Abdeck-Pläne für Giftschlammgrube Brüchau in der Altmark

Entgegen einer Anordnung des Landes will die Betreiberfirma einer Giftgrube in der Altmark die Anlage nicht beräumen, sondern abdecken. Mehrere Landtagsfraktionen nehmen das Unternehmen jetzt in die Pflicht.