Bildungsministerium legt Gesetzentwurf vor Aus für kleine Schulen in Sachsen-Anhalts Großstädten?

Das Magdeburger Bildungsministerium will am Dienstag einen Gesetzentwurf für größere Anfangsklassen in den Großstädten ins Kabinett einbringen. Politiker warnen bereits vor den Folgen, sollten die Pläne so umgesetzt werden.