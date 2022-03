Befreiung von Präsenzunterricht in Sachsen-Anhalt weiter nur mit Begründung

Schüler im Homeschooling: Die Befreiung von der Präsenzpflicht ist in Sachsen-Anhalt auch künftig nur nach schriftlicher Begründung möglich. Anspruch auf digitalen Unterricht haben Schüler, die zu Hause bleiben, nicht.

Magdeburg - Eltern von Schülern in Sachsen-Anhalt werden weiter nicht ohne Begründung auskommen, wenn sie ihr Kind von der Präsenzpflicht in der Schule befreien lassen wollen: „Die Erziehungsberechtigten müssen ihr Kind mit einer schriftlichen Begründung vom Präsenzunterricht abmelden“, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag wörtlich mit. „Ziel ist es vor allem, Risikogruppen zu schützen“, sagte Sprecher Elmer Emig. Die Auflage ist umstritten: