Nach jahrelangem Gezerre über die Sanierung der Giftschlammgrube in der Altmark hat das Landesbergamt die Einkapselung der Altlast vor Ort genehmigt. Bürger reagieren verärgert. Am Sonntag wollen sie protestieren.

Blick auf dei Giftschlammgrube Brüchau im Altmarkkreis Salzwedel: Das Bergamt hat die Sanierung der Giftschlammgrube genehmigt.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landesbergamt (LAGB) hat die Ertüchtigung und anschließende Einkapselung der Altlasten in der Giftschlammgrube Brüchau in der Altmark genehmigt. Darüber informierte die Behörde am Donnerstag per Mitteilung. Der Grubenbetreiber Neptune Energy kann die lecke Grube mit rund 100.000 Giftmüll auf halbem Weg zwischen Gardelegen und Salzwedel damit auf diesem Wege sanieren. Eine vom Landtag 2020 beschlossene, vollständige Beräumung - bekannt als Auskofferungsvariante - ist vom Tisch.

Die Prüfung der von Neptune vorgelegten Unterlagen hat keine Versagensgründe ergeben. Uwe Schaar, Präsident Landesbergamt

„Die rechtliche und technische Prüfung der von Neptune vorgelegten Unterlagen wie auch die Auswertung der vorliegenden Stellungnahmen hat keine Versagensgründe ergeben, begründete Bergamtspräsident Uwe Schaar die Entscheidung. „Die Zulassung war somit zu erteilen“, ergänzte er.

100.000 Tonnen Giftmüll - darunter Quecksilber, Säuren, Arsen, Cyanide

Inhalt der Pläne von Neptune Energy ist laut LAGB der sichere Einschluss der abgelagerten Abfälle, darunter Quecksilber, Säuren, Arsen und Cyanide am Standort. Dazu soll die Grube zum Erdreich hin ertüchtigt und abgedichtet werden. Der Müll wird schrittweise herausgeholt, zwischengelagert und von Flüssigkeiten befreit. Anschließend kommt er zurück in die Grube. Am Ende soll die Anlage auch zur Oberfläche hin abgedichtet werden. Abschließend seien der Rückbau technischer Anlagen sowie eine Rekultivierung geplant. Mögliche Grundwasserbelastungen sollen auch nach der Sanierung beobachtet werden.

So soll die Giftgrube in Brüchau saniert werden. Grafik: MRM/Kroschel

Alle Arbeiten könnten bis 2028/29 abgeschlossen, teilte das Bergamt weiter mit. Angaben zu den Kosten sowie zur Aufteilung zwischen Land und Betreiber machte die Behörde zunächst nicht.

Neptune Energy begrüßte die Entscheidung: „Die Weichen sind gestellt“, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. „Die Einkapselung vor Ort ist eine technisch hochwertige Lösung, die eine zentrale DDR-Altlast in der Altmark dauerhaft sichern wird“, sagte Geschäftsführer Andreas Scheck. Die Sanierung erfülle alle Anforderungen an den dauerhaften Schutz von Bevölkerung, Natur und Umwelt.

Mir kommt die Entscheidung wie eine Panikhandlung des LAGB vor. Christfried Lenz, Bürgerinitiative Saubere Umwelt und Energie Altmark

Bürger reagierten verärgert: „Mir kommt die Entscheidung wie eine Panikhandlung des LAGB vor“, sagte Christfried Lenz, von der Bürgerinitiative „Saubere Umwelt und Energie Altmark“. Das Bergamt scheue seiner Ansicht nach die Auseinandersetzung mit Sachargumenten des Unternehmens Econ Industries.

Firma will Giftmüll Quecksilber entziehen und die Reste in Deponien verbringen lassen

Die Firma hatte angeboten, auch dem hoch belasteten Teil des Giftmülls vor Ort das Quecksilber industriell soweit zu entziehen, dass dieser transportabel ist und in Untertagedeponien verbracht werden kann. Laut BI könnte das Verfahren weniger aufwändig und auch günstiger sein als die Einkapselung. Das LAGB hatte dazu erklärt, ihm lägen keine Belege für den Erfolg des Verfahrens von Econ Industries vor.

Demonstration am Sonntag, 17. August, in Brüchau

Untersuchungen hatten 2020 Lecks am Grund der Giftschlammgrube nachgewiesen. Der Landtag hatte sich daraufhin einstimmig für die Auskofferung der Grube ausgesprochen, so auch der damalige Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD). Auf Anordnung des LAGB hatte Neptune daraufhin einen Sanierungsplan erstellt, aber darauf verwiesen, dass eine Auskofferung wegen fehlender Entsorgungswege für 27.000 Tonnen hoch belasteten Giftmüll nicht infrage komme.

Für Sonntag haben Bürger, Lokal- und Landespolitiker in Brüchau zu einer Protestmarsch gegen die Pläne von Neptune Energy aufgerufen. Start ist um 10 Uhr in Brüchau. Die Genehmigung des LAGB ändere nichts an den Plänen, sagte Christfried Lenz. Erwartet werden unter anderem die Landtagspolitiker Wulf Gallert (Linke), Dorothea Frederking (Grüne), der Bürgermeister von Kalbe/Milde, Christian Pietsch sowie der Vorsitzende des Kreisestags des Altmarkkreises Michael Ziche (CDU).