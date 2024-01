Magdeburg - In einem Labor im dritten Stock des Gebäudes 28 der Universität Magdeburg blubbert eine dunkle Brühe vor sich hin. In ihm: Reste aus der Apfelsaftproduktion – sogenannter Trub und Trester. Außerdem Wasser und Millionen Bakterien der Art „Cupriavidus necator“, ein in Deutschland heimisches Bodenbakterium.

Bei 30 Grad Celsius und stetiger Luftzufuhr simuliert ein Team um die Wissenschaftlerin Stefanie Duvigneau den Einzellern im Glas karge Zeiten. „Dazu entziehen wir Sauerstoff, Phosphat oder auch Stickstoff", erzählt Duvigneau. Die junge Frau mit langem braunen Haar ist Leiterin der Arbeitsgruppe "Synthese von nachhaltigen biotechnologischen Prozessen" am Institut für Automatisierungstechnik der Otto-von-Guericke-Universität.

Bakterien lagern Biokunststoff als Energiespeicher in schlechten Zeiten ein

Die Bakterien reagieren nun mit einer Art Notprogramm auf die widrigen Bedingungen, erzählt Duvigneau: Den Zucker aus den Apfelsaftresten bauen sie in einen Biokunststoff um und lagern ihn als Energiereserve in ihren Zellkörper ein. Ein Prozess durchaus vergleichbar mit der Fetteinlagerung bei Tieren vor dem Winter, sagt die Wissenschaftlerin. Außer mit Resten aus der Apfelsaftproduktion lässt sich der Prozess auch mit altem Frittierfett starten.

Die Lösung aus Apfelsaftresten und Bakterien im Labor. Foto: Jana Dünnhaupt

Dass die Bakterien die sogenannten Polyhydroxyalkanoate (PHA) herstellen, ist nicht neu. Inzwischen aber entdecken Forschung und Industrie mehr und mehr die Potenziale des Bio-Kunststoffs.

Bioplastik für Verpackungen oder auch OP-Material verwendbar

Mit seinen langen Molekülketten seien PHA vielfältig verwendbar, sagt Duvigneau. Für Lebensmittel-Verpackungen zum Beispiel oder in der Medizin für OP-Stifte und Narbenmaterial. „Die kurzen Moleküle des Kunststoffs, die Monomere, wirken sogar antientzündlich“, sagt die 34-Jährige.

Das ist nicht alles. „Besonders an dieser Sorte ist, dass sie unter normalen Bedingungen vollständig biologisch abbaubar ist", ergänzt die Forscherin. Interessant ist das vor allem, weil die Kunststoffe damit eine nur geringe Umweltbelastung darstellen.

Bislang fällt die Bilanz hier ziemlich mau aus. „Eine handelsübliche Plastikflasche aus Polyethylen aus Erdöl etwa ist erst nach 450 Jahren einigermaßen verschwunden", sagt Duvigneau. Für Umwelt, Natur, letztlich aber auch für uns Menschen wird das zunehmend zum Problem.

Plastikstrudel viermal so groß wie Deutschland schwimmen durch den Pazifik

Schon heute hat sich der Plastikmüll der Menschheit nach Angaben des Umweltbundesamts Dessau allein in den Ozeanen zu einer Menge von 100 bis 142 Millionen Tonnen aufgetürmt – Fischernetze, Flip Flops, Einkaufstüten, Cola-Flaschen, Spielzeug. Jedes Jahr kommen bis zu 10 Millionen Tonnen hinzu. Das Ergebnis sind riesige Plastikstrudel. Allein der „Great Pacific Garbage Patch“ im Nordpazifik nimmt mit 1,6 Millionen Quadratkilometern eine Fläche fast viereinhalb mal so groß wie Deutschland ein.

Wind, Sonne und Salzwasser zermahlen den Kunststoff zwar allmählich. Dabei aber zerfällt er zu Mikroplastik. Billionen dieser Teilchen – kleiner als fünf Millimeter – sinken in die Tiefe, werden von Plankton und Fischen aufgenommen und landen so letztlich wieder auf unseren Tellern.

Der abbaubare Kunststoff aus Bodenbakterien könnte nun zu einem Puzzle-Teil dafür werden, das zu ändern. „Er wird die konventionelle Plastikproduktion zwar nicht ersetzen, kann aber über Nischen die Marktanteile für Biokunststoffe erweitern“, sagt Duvigneau.

Neben den Polyhydoxyalkanoaten, an denen die Magdeburger forschen, gibt es auch andere Kandidaten dafür, etwa Polymilchsäure. Wissenschaftler der Technischen Universität Berlin haben zuletzt außerdem an Bakterien geforscht, die Fette aus Schlachtabfällen in sogenannte Polyhydroxybutyrate (PHB) umwandeln können, eine Unterklasse der PHA. Die Ausbeute war dabei erstaunlich hoch: Bis zu 90 Prozent ihres Eigengewichts legten die Bakterien in Bioplastik an. Insgesamt fielen bis zu 40 Gramm pro Liter an, erzählt Stefanie Duvigneau. Im Vergleich zu anderen Experimenten sei das sehr viel.

Bio-Plastik könnte Umwelt entlasten, bislang ist die Herstellung aber zu teuer

Bis Biokunststoffe eine größere Rolle auf dem Weltmarkt spielen, dürfte es trotzdem dauern. Denn: Die Bakterien die Plastik einlagern zu lassen, ist das eine.

„Danach muss man aber auch an den Kunststoff herankommen“, sagt die Forscherin. Der Goldstandard für Labore sei dabei Chloroform, da der Bio-Kunststoff dabei nur wenig verändert wird. Allerdings verträgt sich die Chemikalie nicht besonders gut mit dem Nachhaltigkeitsziel. Der einst als Narkosemittel eingesetzte Stoff ist giftig und steht im Verdacht, Krebs zu erregen. „Inzwischen gibt es auch gänzlich lösungsmittelfreie Verfahren etwa über Luftströme“, erzählt Duvigneau.

Der Biokunststoff nach dem Herauslösen aus der Bakterienlösung. Foto: Alexander Walter

Unterm Strich führt all das aber dazu, dass Bioplastik bis heute deutlich teurer ist als herkömmliche Kunststoffe. 4,40 bis 16 US-Dollar fallen pro Kilogramm für die Produktion an. Zum Vergleich: Ein Kilogramm herkömmliches Polypropylen (PP), das etwa für Waschmittelflaschen verwendet wird, kostet im Schnitt 1,90 US-Dollar.

Bewerbung für Exzellenzinitiative, Entscheidung noch in dieser Woche

Ziel der Magdeburger Wissenschaftler um Stefanie Duvigneau und ihr Team aus vier Kollegen ist dann auch weniger die Produktion in großtechnischem Maßstab. Vielmehr geht es um die Erprobung und das Erstellen mathematischer Modelle. Die Uni forscht dabei gemeinsam mit anderen Einrichtungen im Land. Im jüngsten Projekt waren auch die Hochschulen Anhalt und Merseburg im Boot.

Bei Bioplastik aus Apfelsaftresten soll es nicht bleiben. Aktuell bereiten Duvigneau und ihre Kollegen ein Forschungsprojekt zu Kunststoffen etwa auch aus Holzzucker vor. Fördermittel dafür hat das Team bereits bei der Investitionsbank beantragt. Große Hoffnungen richten sich parallel auf eine mögliche Förderung des breiter aufgestellten Forschungsclusters „Smart ProSys“ zur Kohlenstoff-Kreislaufwirtschaft. Die Uni hat sich damit für die Exzellenzinitiative der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) beworben. Eine Entscheidung wird noch Ende dieser Woche erwartet.

Auch wenn bei der Forschung von Stefanie Duvigneau und ihrem Team das Modellieren im Mittelpunkt steht: In ihrem Büro hat die Wissenschaftlerin auch eine Probe mit dem Kunststoff ihrer Bakterien im Schreibtischfach. Wie sieht er aus? Duvigneau reicht ein Röhrchen mit dem Material. Darin: Kleine weiße Pättchen. Das ist er also der Biokunststoff aus Apfelsaftresten.

„Um ihn von den Bakterien zu lösen, habe ich übrigens Chlorix aus dem Supermarkt benutzt“, erzählt die Wissenschaftlerin. Der Aufwand hat sich offenbar gelohnt: „Es ist ein schöner Kunststoff“, schwärmt Duvigneau.