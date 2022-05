Pandemie Blutspenden in Sachsen-Anhalt in Corona-Zeiten: Termine ohne Impfung und Test

Für Veranstaltungsbesuche und in Gaststätten gilt schon jetzt mindestens die 3-G-Regel, nicht so beim Blutspenden. Warum ist das so? Über Sicherheitsvorkehrungen und die Motive für den Sonderweg.