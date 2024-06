Eine Bürgerinitiative spricht von „Scheinaktivitäten“ bei der Sanierung der Giftschlammgrube Brüchau. Am Freitag ist in Salzwedel eine Bürgerversammlung zur Lithiumförderung angekündigt. Dort dürfte es auch um Brüchau gehen.

Magdeburg - Die Bürgerinitiative „Saubere Umwelt & Energie Altmark“ wirft dem Land vor, die bereits 2020 vom Landtag einstimmig befürwortete Komplett-Beräumung der Giftschlammgrube Brüchau in der westlichen Altmark mit „Scheinaktivitäten“ zu verschleppen. In der Grube lagern rund 100.000 Tonnen Giftmüll, darunter Quecksilber und radioaktive Stoffe vor allem aus der DDR-Erdgasförderung, gleichzeitig ist die Anlage in Richtung Erdreich undicht. „Die Bevölkerung der Altmark und die komplette Politik werden seit Jahrzehnten am Nasenring durch die Manege geführt“, sagte BI-Sprecher Christfried Lenz.