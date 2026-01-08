Die zeichnerischen Arbeiten von Philipp Wewerka werden im Magdeburger Forum Gestaltung aufbewahrt. Jetzt zeigt das Haus die Bilderwelten in einer Ausstellung.

Magdeburg - Hubschrauber fliegen am blauen Himmel, Flugzeuge starten, ein Zeppelin schwebt durch die Lüfte, große Schiffe bereisen die Meere. Philipp Wewerkas Motive kehren stets wieder. Flugzeuge, Raketen, U-Boote, Schiffe. Es ist der Kosmos eines autistischen Künstlers und Außenseiters, der stark geprägt ist von einer Sehnsucht, sich aufzumachen. Wohin? Raus aus dem Alltag, mitten hinein in fremde Gefilde und andere Realitäten.