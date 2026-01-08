EIL:
Ausstellung im Magdeburger Forum Gestaltung Eine Bilderreise ins Seltenland
Die zeichnerischen Arbeiten von Philipp Wewerka werden im Magdeburger Forum Gestaltung aufbewahrt. Jetzt zeigt das Haus die Bilderwelten in einer Ausstellung.
08.01.2026, 16:07
Magdeburg - Hubschrauber fliegen am blauen Himmel, Flugzeuge starten, ein Zeppelin schwebt durch die Lüfte, große Schiffe bereisen die Meere. Philipp Wewerkas Motive kehren stets wieder. Flugzeuge, Raketen, U-Boote, Schiffe. Es ist der Kosmos eines autistischen Künstlers und Außenseiters, der stark geprägt ist von einer Sehnsucht, sich aufzumachen. Wohin? Raus aus dem Alltag, mitten hinein in fremde Gefilde und andere Realitäten.