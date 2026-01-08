weather schneegriesel
  4. Ausstellung im Magdeburger Forum Gestaltung: Eine Bilderreise ins Seltenland

Ausstellung im Magdeburger Forum Gestaltung Eine Bilderreise ins Seltenland

Die zeichnerischen Arbeiten von Philipp Wewerka werden im Magdeburger Forum Gestaltung aufbewahrt. Jetzt zeigt das Haus die Bilderwelten in einer Ausstellung.

Von Grit Warnat 08.01.2026, 16:07
Philipp Wewerka: Bild ohne Titel
Philipp Wewerka: Bild ohne Titel Foto: Forum Gestaltung

Magdeburg - Hubschrauber fliegen am blauen Himmel, Flugzeuge starten, ein Zeppelin schwebt durch die Lüfte, große Schiffe bereisen die Meere. Philipp Wewerkas Motive kehren stets wieder. Flugzeuge, Raketen, U-Boote, Schiffe. Es ist der Kosmos eines autistischen Künstlers und Außenseiters, der stark geprägt ist von einer Sehnsucht, sich aufzumachen. Wohin? Raus aus dem Alltag, mitten hinein in fremde Gefilde und andere Realitäten.